Straborgo, stasera in piazza Mazzini i Gary Baldi Bros

Il gruppo ci farà ascoltare "una versione 2.0 degli anni 90 tutta da ascoltare". Le altre iniziative saranno dislocate tra le strade, le piazze e gli altri spazi all'aperto che caratterizzano il quartiere. Inoltre anche quest'anno è disponibile il servizio Taxi Social

Il 2 giugno il momento clou di Straborgo 2023 sarà il concerto dei Gary Baldi Bros che porteranno una ventata di allegria al ritmo di quella che loro chiamano “una versione 2.0 degli anni 90 tutta da ascoltare”. E da ballare. L’appuntamento con loro è alle 22.30 in piazza Mazzini, il cuore pulsante della festa. Per l’apertura di concerto, alle 21.45, si esibirà Rebecca Toschi. Le altre iniziative saranno dislocate tra le strade, le piazze e gli altri spazi all’aperto che caratterizzano il quartiere. L’ampliamento della mostra “stradale” di Stefano Pilato “Bar Orione Borgo dei Cappuccini: la gente di un rione” si snoderà tra via Borgo dei Cappuccini e le strade limitrofe, nell’area commerciale di Porta a Mare ci saranno gli spettacoli curati dal Consorzio Porta a Mare e tutte le sere l’arte di strada farà incursione un po’ d’ovunque con spettacoli fissi e itineranti curati da Marco Buldrassi. Alla manifestazione sarà presente una postazione dell’Ufficio turistico di Livorno dove sarà anche possibile acquistare i biglietti per il tour in battello dei Fossi. Anche quest’anno è disponibile il servizio Taxi Social, progetto promosso dal Tavolo Disabilità Non Autosufficienza e Ridotta Autonomia voluto dalla Consulta delle Associazioni del Comune di Livorno. Per prenotazioni: i giorni 30/31 maggio 1/2/3 giugno dalle ore 10 alle ore 12 WhatsApp o chiamata telefonica al numero 334 3617092.

Condividi: