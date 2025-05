Al via da domani Straborgo 2025

I tre assi calati da Straborgo 2025 sono I Modena City Ramblers (30 maggio), Gaia (31 maggio) e I Patagarri (1° giugno). Nella serata spinoff del 2 giugno, sul palco di Straborgo anche il livornese Gabriele Puccetti

Da domani, venerdì 30 maggio, e fino a lunedì 2 giugno torna Straborgo, l’evento realizzato da Fondazione LEM in collaborazione con Xlr Produzioni Srl, che da cinque anni ha rilanciato il quartiere di Borgo dei Cappuccini consacrandolo come luogo deputato per musica più attuale e concerti di grande impatto.

Una manifestazione rigorosamente gratuita che si è imposta all’attenzione nazionale anche come location portafortuna per l’avvio di carriera di tanti giovani artisti: da Ariete a Tananai, da Frah Quintale a Rosa Chemical fino a Rose Villain. Ma accanto a loro anche tante band e artisti ultra-affermati come Bandabardò, Subsonica, Carmen Consoli e tanti altri.

Cuore pulsante della festa, il grande quadrilatero fiancheggiato dai platani di Piazza Mazzini che quest’anno ospiterà tre concerti (alle 22.00) e una serata all’insegna del divertimento.

Il cuore pulsante della festa resta piazza Mazzini. Il grande quadrilatero fiancheggiato di platani ospiterà tre concerti e una serata all’insegna del divertimento.

I MODENA CITY RAMBLERS

Per il 2025 la band si propone in uno speciale tour denominato ‘Appunti Resistenti’ che vedrà protagoniste le canzoni che, nella sua ultratrentennale carriera, il gruppo ha dedicato al tema della lotta di Resistenza e ai valori dell’Antifascismo. Accanto ad esse, quattro nuovi brani che rappresentano un capitolo attuale del percorso artistico ispirato a queste tematiche, così legate all’identità dei “Ramblers”.

Non mancheranno, naturalmente, i ‘cavalli di battaglia’ che infiammano le platee d’Italia e non solo. “Ma il concerto – affermano i MCR – sarà più che mai un gioioso e convinto evento musicale Resistente e Militante, con quei brani che, in questi tempi di preoccupante deriva sociale e politica, diventano ogni sera il canto di un solo Popolo che si riconosce nella Costituzione e nelle idee fondatrici della nostra Repubblica, perché vissuti in una sorta di laica comunione di orizzonti che cancella palco e distanze”.

“Le canzoni – continua il gruppo – non possono che essere piccole tracce, poco più che appunti sonori di quel viaggio partito ancora prima del 1945, l’anno della Liberazione, un viaggio molte volte iniziato con scarpe rotte e il solo bagaglio di un grande Ideale, un viaggio che oggi si perpetua nella Democrazia grazie al sacrificio di tanti e la lotta di un Popolo. Canzoni come modesti atti di memoria, il cui valore artistico può essere opinabile, ma che appartengono alla cultura e alla tradizione, e il cui peso si è consolidato in un certo immaginario militante. Materia partigiana, appunti resistenti”.

I Modena City Ramblers nascono nel 1991 come gruppo di folk irlandese, da sempre innamorati della musica e delle tradizioni dell’isola di Smeraldo. Da lì un trentennio costellato di successi, sia dal punto di vista discografico che di live tour, in Italia e in Europa.

Dopo lo stop del 2020 che ha forzatamente tenuto la band lontano dai propri fan, abituati alle circa 80 date all’anno sul palco, nel 2021 il gruppo è tornato per celebrare i 30 anni di carriera con lo spirito di sempre, con la musica e con l’estrema vicinanza al proprio pubblico. Dal 2022 al 2024 i Modena City Ramblers oltre all’Italia con tantissimi concerti, hanno toccato con i loro live anche Sudafrica, Chile, Spagna, Irlanda, Uk, Francia, Belgio, Olanda, Austria, Repubblica Ceca, Svizzera, Lussemburgo, passando per lo Sziget Festival di Budapest, Ungheria.

Nel 2025 i Modena City Ramblers presenteranno in giro per il mondo il nuovo tour “Appunti Resistenti” con Davide “Dudu” Morandi – voce, Massimo Ghiacci – basso e cori, Franco D’Aniello – flauti, sax e cori, Francesco “Fry” Moneti – violino, chitarre e cori.

LE INIZIATIVE NEL QUARTIERE

Come di consueto, STRABORGO 2025 prevede anche una serie di altre iniziative dislocate tra le strade, le piazze e gli altri spazi all’aperto diffusi nel quartiere di Borgo Cappuccini.

Quinta edizione di Straborgo e quinto aggiornamento della mostra “stradale” di Stefano Pilato “Bar Orione Borgo dei Cappuccini: la gente di un rione”. Il progetto si amplia con tre nuove postazioni ai civici 45, 55 e al 176 dove saranno collocate 26 nuove fotografie. Complessivamente saranno in mostra circa 226 immagini su 32 postazioni tra Bogo Cappuccini e strade limitrofe, corredate da didascalie in italiano e in inglese. Nelle foto persone e personaggi noti nel quartiere che si sono avvicendati in varie epoche, soprattutto del secolo scorso.

In occasione di Straborgo torna al Parco F.lli Gragnani “centro città” il cinema all’aperto dedicato ai bambini in collaborazione con il “chioschino” di Federico Quercioli. L’ingresso al parco sarà dal Parcheggio Odeon o da Via San Carlo. I film andranno su schermo, ma non ci saranno sedie: ognuno potrà sedersi comodamente sul prato, oppure potrà portarsi una sedia da casa. Il programma delle tre serate prevede la proiezione di “IF gli amici immaginari” il 30 maggio, “Mary e lo spirito di mezzanotte” il 31, “Rango” il 1° giugno e “Giù per il tubo” il 2. La rassegna cinema al “Parchino” continuerà per tutti i giovedì dell’estate fino alla fine di agosto

In armonia con l’atmosfera di festa di Straborgo 2025, dalle 21.00 alle 23.00 Borgo Cappuccini e le altre strade saranno invase della musica di quattro street band. Si tratta della Sciacchetrà Street Band il 30 maggio, della Moruga Drum il 31, del La Sganghenga il 1° giugno e della Ciacciabanda StreetBand il 2.

Anche nel 2025 l’Associazione Etruria proporrà Strabrocantage, versione straordinaria del mercato degli oggetti del passato organizzato il secondo sabato di ogni mese. L’iniziativa occuperà via De Angelis e buona parte degli spazi di Porta a mare e Piazza Luigi Orlando, con orario 9.00-24.00, raddoppiando di fatto la normale superficie del mercato.

A Porta a Mare, nell’area esterna ingresso Darsena, è previsto un Dj Set con Marta Vagante dalle 18.00 alle 21.00. Sempre qui, in contemporanea a Piazza Luigi Orlando, si terrà Strabrocantage con lo stesso orario 9.00 – 24.00.

Si intitola “Io tu noi tutti” la mostra di una selezione di elaborati realizzati quest’anno durante i PEZ (Percorsi Educativi di Zona) dagli alunni delle scuole di Livorno insieme ai maestri d’arte della Cooperativa sociale BrikkeBrakke. L’Inaugurazione si terrà venerdì 30 maggio alle ore 18,00 presso la sede della cooperativa, in via Verdi, 136. I laboratori saranno aperti durante le serate di Straborgo 2025. L’evento sarà anche l’occasione per proporre i prodotti artigianali della cooperativa.

Torna per il secondo anno Openwall, una finestra aperta sulla creatività all’interno dell’Alphonse Club in via Malenchini 35. Durante Straborgo 2025 – ma già dal 23 maggio e fino al 1° giugno – un happening in cui disegni, foto, dipinti, murales e ogni forma d’arte saranno benvenuti. In questa edizione, le pareti di Alphonse, uno dei locali più originali di Livorno, vedranno il takeover di 15 artisti che le “coloreranno” con opere e progetti, trasformando gli spazi del locale in una galleria.

LA COPPA RISI’ATORI

Straborgo nasce nel 2021 per rilanciare il quartiere di Borgo Cappuccini e la gara remiera che, insieme a Coppa Barontini e Palio Marinaro, apre il cosiddetto “trittico”: la Coppa Risi’atori.

Il pomeriggio di domenica 1° giugno sarà per questo consacrato alla tradizione e al gesto atletico incarnati da questa competizione. Anche quest’anno il pubblico potrà godersi la gara regina dei Gozzi a 10 remi grazie alle riprese aeree da droni rimandate sul maxischermo allestito in piazza Mazzini.

Le immagini saranno visibili in diretta dalle 18.15 su Granducato TV, sul canale on line dedicato gareremiere.tv e in streaming su telegranducato.it/live-tv/.

TAXI SOCIALE

Come già negli scorsi anni, anche per Straborgo 2025 torna il servizio Taxi Social, progetto promosso dal Tavolo Disabilità Non Autosufficienza e Ridotta Autonomia voluto dalla Consulta delle Associazioni del Comune di Livorno. Si tratta di un servizio di trasporto gratuito per persone con disabilità e ridotta mobilità volto a favorire una maggior partecipazione sociale. Saranno a disposizione per gli utenti un autista ed un assistente che sarà di aiuto solo e soltanto nelle manovre di salita e discesa dal mezzo. Il servizio sarà attivo dalle ore 18,00 (prima corsa) alle ore 24,00 (ultima corsa) nei giorni da venerdì 30 maggio a lunedì 2 giugno.

Per prenotazioni:

dalle ore 10 alle ore 12 WhatsApp o chiamata telefonica al numero 334 3617092

1) importante specificare le dimensioni e caratteristiche dell’ausilio usato poiché il mezzo è dotato di sollevatore di portata massima 350 kg con spazio cm 124 cm 80.

2) Il van risponde alle esigenze di trasporto di tutti gli ausili “standard”, come carrozzine manuali, a spinta ed elettroniche

3) NON saranno fatti salire scooter elettrici da esterno

Verranno accettate le prenotazioni in ordine di chiamata fino al raggiungimento massimo dei posti a disposizione nelle corse programmate.

Potranno accedere al van la persona con disabilità ed un solo accompagnatore.

Novità di quest’anno, la squadra resterà in zona con cellulare in tasca in modo da assicurare il servizio anche per corse extra.

TOUR IN BATTELLO

In occasione di Straborgo è previsto il tradizionale tour dei Fossi in battello. Le partenze del “Marco Polo” sono così previste: venerdì 30 maggio alle 18.30, sabato 31 maggio alle 18.30, 19.30 (corsa speciale con “panino cacciuccato”) e 20.20, domenica 1° giugno (dopo la Coppa Risi’atori) ore 20.30.

L’imbarco è dagli Scali Novi Lena, presso le cantine sotto Piazza Mazzini

L’acquisto del tour si fa online sul sito www.tourinbattello.livorno.it nella sezione dedicata all’evento.

Venerdì 30 alle 19.30 evento straordinario con un battello dedicato al gusto e alla tradizione con la degustazione a bordo del famoso ‘’panino cacciuccato’’ dell’Osteria “Alle Vettovaglie” del Mercato centrale. Il tutto accompagnato da un ottimo calice di vino.

Prenotazione obbligatoria entro le 13.00 di venerdì 30 maggio.

AUTOBUS E NAVETTE

Anche per Straborgo 2025 l’affluenza si prevede da record. Per questo, grazie ad un accordo tra Comune di Livorno e Autolinee Toscane, la location di Piazza Mazzini sarà raggiungibile sia con autobus di linea che per mezzo di un servizio di Navetta gratuita a/r.

Arrivando in treno:

LINEA 1+

30 e 31 maggio e 2 giugno fino alle 19.00 da Stazione FF.SS. a Straborgo (Piazza Mazzini)

1° giugno fino alle 17.30 da Stazione FF.SS. a Straborgo (Piazza Mazzini)

LINEA 1+, 21, 22

30, 31 maggio e 2 giugno dalle 19.15 alle 1.00 da stazione FF.SS. a Piazza Grande, a seguire a piedi fino a Piazza Mazzini

1° giugno dalle 17.30 alle 1.00 da Stazione a Piazza Grande, a seguire a piedi fino a Piazza Mazzini

Arrivando in auto, c’è la possibilità di utilizzare il parcheggio di scambio allo Stadio Comunale Armando Picchi (Via dei Pensieri) e prendere la navetta gratuita che parte alla volta di Straborgo.

Le fermate previste sono le seguenti:

Andata: V. Dei Pensieri Stadio, V. De Pensieri Ippodromo, Italia 15, Italia 13 Ippodromo, Italia 9 Barriera Margherita, Italia 7 Accademia Navale, Italia 5, Italia 3 Terrazza Mascagni, Italia 1 Scoglio Della Regina, Orlando.

Ritorno: Orlando, Italia 1 Scoglio Della Regina, Italia 3 Terrazza Mascagni, Italia 5, Italia 7 Accademia Navale, Italia 9 Barriera Margherita, Italia 13 Ippodromo, Italia 15, V. De Pensieri Ippodromo, V. Dei Pensieri Stadio.

Per gli orari della navetta consultare il piano presente sul sito www.straborgo.it

RESIDENTI LETTERA K

Dal giorno 27 maggio al giorno 3 giugno 2025 i veicoli dei residenti muniti della specifica autorizzazione per la Zona a Sosta Controllata “K” sono autorizzati a sostare gratuitamente negli spazi di sosta di scali D’Azeglio ed in via della Bassata.

