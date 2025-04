I Modena City Ramblers a Straborgo

Dopo Gaia e I Patagarri saliranno sul palco di Straborgo 2025 I Modena City Ramblers. Lo faranno nell’ottantesimo Anniversario della Liberazione e celebrando il trentennale della pubblicazione dello storico album collettivo Materiale Resistente e il ventennale del disco d’oro Appunti Partigiani. Per il 2025 la band si propone in uno speciale tour denominato ‘Appunti Resistenti’ che vedrà protagoniste le canzoni che, nella sua ultratrentennale carriera, il gruppo ha dedicato al tema della lotta di Resistenza e ai valori dell’Antifascismo. Accanto ad esse, quattro nuovi brani che rappresentano un capitolo attuale del percorso artistico ispirato a queste tematiche, così legate all’identità dei “Ramblers”. Non mancheranno, naturalmente, i ‘cavalli di battaglia’ che infiammano le platee d’Italia e non solo. “Ma il concerto – affermano i MCR – sarà più che mai un gioioso e convinto evento musicale Resistente e Militante, con quei brani che, in questi tempi di preoccupante deriva sociale e politica, diventano ogni sera il canto di un solo Popolo che si riconosce nella Costituzione e nelle idee fondatrici della nostra Repubblica, perché vissuti in una sorta di laica comunione di orizzonti che cancella palco e distanze”. “Le canzoni – continua il gruppo – non possono che essere piccole tracce, poco più che appunti sonori di quel viaggio partito ancora prima del 1945, l’anno della Liberazione, un viaggio molte volte iniziato con scarpe rotte e il solo bagaglio di un grande Ideale, un viaggio che oggi si perpetua nella Democrazia grazie al sacrificio di tanti e la lotta di un Popolo. Canzoni come modesti atti di memoria, il cui valore artistico può essere opinabile, ma che appartengono alla cultura e alla tradizione, e il cui peso si è consolidato in un certo immaginario militante. Materia partigiana, appunti resistenti”.

Bio breve

I Modena City Ramblers nascono nel 1991 come gruppo di folk irlandese, da sempre innamorati della musica e delle tradizioni dell’isola di Smeraldo. Da lì un trentennio costellato di successi, sia dal punto di vista discografico che di live tour, in Italia e in Europa. Dopo lo stop del 2020 che ha forzatamente tenuto la band lontano dai propri fan, abituati alle circa 80 date all’anno sul palco, nel 2021 il gruppo è tornato per celebrare i 30 anni di carriera con lo spirito di sempre, con la musica e con l’estrema vicinanza al proprio pubblico. Dal 2022 al 2024 i Modena City Ramblers oltre all’Italia con tantissimi concerti hanno toccato con i loro live anche Sudafrica, Chile, Spagna, Irlanda, Uk, Francia, Belgio, Olanda, Austria, Repubblica Ceca, Svizzera, Lussemburgo, passando per lo Sziget Festival di Budapest, Ungheria. Nel 2025 i Modena City Ramblers presenteranno in giro per il mondo il nuovo tour “Appunti Resistenti”.

MODENA CITY RAMBLERS formazione 2025:

Davide “Dudu” Morandi – voce

Massimo Ghiacci – basso e cori

Franco D’Aniello – flauti, sax e cori

Francesco “Fry” Moneti – violino, chitarre e cori

Straborgo è l’evento realizzato da Fondazione LEM in collaborazione con Xlr Produzioni Srl, che da cinque anni ha rilanciato il quartiere di Borgo dei Cappuccini consacrandolo come luogo deputato della musica più attuale e di concerti di grande impatto. Una manifestazione rigorosamente gratuita nata cinque anni fa per rilanciare il quartiere di Borgo dei Cappuccini e la Coppa Risi’atori, una delle competizioni remiere più amate in città.

