Presentata la 46ª Coppa Risi’atori, telecamere a bordo dei gozzi

Cavallini, Russo, Ondini, Garufo, Tramonti

Tramonti: "Sarà emozionante ascoltare i comandi dei timonieri e l’adrenalina dell’equipaggio. L'altra novità è lo spostamento al giorno dopo la gara, 2 giugno, della cena e delle premiazioni delle sezioni nautiche". Sabato 31 maggio alle 10:30 a Porta a Mare i sorteggi per femminile, juniores e special e alle 15:30 le gare in Darsena Nuova. Domenica mattina 1 giugno la pesa dei gozzi a 10 remi e la gara nel pomeriggio. Diretta dalle 18.00 su Granducato TV, sul canale online dedicato gareremiere.tv e in streaming su telegranducato.it/live-tv

di Giulia Bellaveglia

Livorno si prepara a vivere una delle sue manifestazioni più amate e sentite: la 46esima Coppa Risi’atori Tito Neri, in programma sabato 31 maggio e domenica 1° giugno. Un evento che, come sottolinea l’assessore al commercio e al turismo Rocco Garufo, “è diventato il fiore all’occhiello della stagione remiera e un appuntamento simbolo dell’identità cittadina”. “Negli anni – prosegue Garufo – abbiamo lavorato per legare sempre di più la Risi’atori a Straborgo, costruendo una manifestazione che ha saputo crescere in termini di qualità, pubblico e impatto turistico”. Una convinzione condivisa anche da Adriano Tramonti di Fondazione Lem. “Abbiamo puntato molto sulle nuove tecnologie per aumentare la visibilità dell’evento – dice – Quest’anno lanciamo ufficialmente Gare Remiere Tv, una web tv dedicata che trasmetterà le gare in diretta e in replica, che si aggiunge alla consueta diretta di Granducato Tv. Inoltre, grazie alla collaborazione con una regia esterna, inseriremo alcune telecamere a bordo dei gozzi per vivere la regata dall’interno. Sarà emozionante ascoltare i comandi dei timonieri e l’adrenalina dell’equipaggio. Infine, abbiamo spostato la cena con le sezioni nautiche e le premiazioni al giorno dopo la gara, ovvero lunedì 2 giugno, una giornata festiva in cui potersi godere al meglio la serata”. Luca Ondini, presidente del Comitato organizzatore, illustra nel dettaglio le due giornate di gara. “Sabato mattina alle 10:30 a Porta a Mare effettueremo i sorteggi per le competizioni pomeridiane: femminile, juniores e special. Le sfide inizieranno alle 15:30 con il consueto formato a quattro corsie e tre giri di boa negli spazi della Darsena Nuova. Domenica ci sarà invece il momento clou, con la pesa e il controllo delle barche in mattinata e le gare dei gozzi a 10 remi nel pomeriggio. Alle 18:30 prenderà il via la maratona maschile, il cuore della Coppa Risi’atori: 7.600 metri dalla Meloria alla Darsena Nuova”. Durante la presentazione, è intervenuto anche Alessio Cavallini di Studio Eurobudget, editore della rivista ufficiale. “Sono 45 anni – afferma – che produciamo questa pubblicazione gratuita grazie al contributo di sponsor, giornalisti ed amici. È un lavoro di squadra, come tutto quello che ruota attorno a questa regata”. Infine, il saluto di Silvano Russo, uno dei padri fondatori. “La nostra storia – racconta – parte da lontano, ma oggi possiamo dire con orgoglio che la Coppa Risi’atori è cresciuta oltre ogni aspettativa”.

