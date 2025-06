Ultimo giorno di Straborgo, Gabriele Puccetti sul palco di piazza Mazzini

Lo spettacolo di Gabriele Puccetti “Tutta colpa di mamma” sarà preceduto dalle premiazioni dei vincitori della Coppa Risi’atori e dalla cena conviviale offerta da Fondazione Lem a tutti i rioni. A Porta a Mare, nell’area esterna ingresso Darsena, Dj Set con Marta Vagante dalle 18.00 alle 21.00

Arriva a conclusione in occasione della Festa della Repubblica Straborgo 2025. La serata di 2 giugno sarà consacrata alle premiazioni dei vincitori della Coppa Risi’atori precedute, come di consueto, dalla cena conviviale (ore 20.00) offerta da Fondazione LEM a tutti i rioni. Quindi, alle 21.00, la trasmissione su maxischermo della replica delle gare e alle 21.45 il momento clou della consegna dei premi. Alle 22.30 spazio alla comicità di Gabriele Puccetti e al suo “Tutta colpa di mamma”. Si tratta di uno spettacolo comico e musicale, fatto di parodie di canzoni famose rivisitate in chiave comica, gag, sketch, imitazioni e tanto altro. Uno show che abbraccia la Livornesità e non solo. Cantautore, comico, con trascorsi anche nel campo del doppiaggio, Gabriele Puccetti porta sul palco il suo one man show con repertorio completo, senza porsi limiti. Le parodie di brani famosi come “Tango” di Tananai o “Due vite” di Mengoni, più altri, rivisitati in chiave livornese, hanno spopolato sui social da un anno a questa parte, manifestando sia le qualità canore di un artista che nasce proprio come cantante, sia una spiccata vena comica nel riscrivere i testi e, con essi, le storie di queste e altre canzoni, mischiando il campanilismo tra Pisa e Livorno con vicende d’amore improbabili, oppure tradimenti e incontri, rapporti tormentati, ma anche passioni e tentazioni. Ma perché “Tutta colpa di mamma”? È lo stesso artista a spiegarlo: “È un titolo sarcastico, nello spettacolo faccio anche un piccolo monologo in cui parlo della mia mamma: se sono qui è perché lei mi ha messo al mondo, e poi è proprio lei che, fin da quando ero piccolo, mi ha ispirato con il suo talento ironico e le parodie delle canzoni che faceva per farmi divertire. Del resto, l’arte è femminile”.

LE INIZIATIVE NEL QUARTIERE

Come di consueto, Straborgo 2025 prevede anche una serie di altre iniziative dislocate tra le strade, le piazze e gli altri spazi all’aperto diffusi nel quartiere di Borgo Cappuccini. Quinta edizione di Straborgo e quinto aggiornamento della mostra “stradale” di Stefano Pilato “Bar Orione Borgo dei Cappuccini: la gente di un rione”. Il progetto si amplia con tre nuove postazioni ai civici 45, 55 e al 176 dove saranno collocate 26 nuove fotografie. Complessivamente saranno in mostra circa 226 immagini su 32 postazioni tra Bogo Cappuccini e strade limitrofe, corredate da didascalie in italiano e in inglese. Nelle foto persone e personaggi noti nel quartiere che si sono avvicendati in varie epoche, soprattutto del secolo scorso. In occasione di Straborgo torna al Parco F.lli Gragnani “centro città” il cinema all’aperto dedicato ai bambini in collaborazione con il “chioschino” di Federico Quercioli. L’ingresso al parco sarà dal Parcheggio Odeon o da Via San Carlo. I film andranno su schermo, ma non ci saranno sedie: ognuno potrà sedersi comodamente sul prato, oppure potrà portarsi una sedia da casa. Il programma delle tre serate prevede la proiezione di “IF gli amici immaginari” il 30 maggio, “Mary e lo spirito di mezzanotte” il 31, “Rango” il 1° giugno e “Giù per il tubo” il 2. La rassegna cinema al “Parchino” continuerà per tutti i giovedì dell’estate fino alla fine di agosto. In armonia con l’atmosfera di festa di Straborgo 2025, dalle 21.00 alle 23.00 Borgo Cappuccini e le altre strade saranno invase della musica di quattro street band. Si tratta della Sciacchetrà Street Band il 30 maggio, della Moruga Drum il 31, del La Sganghenga il 1° giugno e della Ciacciabanda StreetBand il 2. Anche quest’anno l’Associazione Etruria proporrà Strabrocantage, versione straordinaria del mercato degli oggetti del passato organizzato il secondo sabato di ogni mese. L’iniziativa occuperà via De Angelis e buona parte degli spazi di Porta a mare e Piazza Luigi Orlando, con orario 9.00-24.00, raddoppiando di fatto la normale superficie del mercato. A Porta a Mare, nell’area esterna ingresso Darsena, è previsto un Dj Set con Marta Vagante dalle 18.00 alle 21.00. Sempre qui, in contemporanea a Piazza Luigi Orlando, si terrà Strabrocantage con lo stesso orario 9.00 – 24.00.

Si intitola “Io tu noi tutti” la mostra di una selezione di elaborati realizzati quest’anno durante i PEZ (Percorsi Educativi di Zona) dagli alunni delle scuole di Livorno insieme ai maestri d’arte della Cooperativa sociale BrikkeBrakke. L’Inaugurazione si terrà venerdì 30 maggio alle ore 18,00 presso la sede della cooperativa, in via Verdi, 136. I laboratori saranno aperti durante le serate di Straborgo 2025. L’evento sarà anche l’occasione per proporre i prodotti artigianali della cooperativa. Torna per il secondo anno Openwall, una finestra aperta sulla creatività all’interno dell’Alphonse Club in via Malenchini 35. Durante Straborgo 2025 – ma già dal 23 maggio e fino al 1° giugno – un happening in cui disegni, foto, dipinti, murales e ogni forma d’arte saranno benvenuti. In questa edizione, le pareti di Alphonse, uno dei locali più originali di Livorno, vedranno il takeover di 15 artisti che le “coloreranno” con opere e progetti, trasformando gli spazi del locale in una galleria.

TAXI SOCIALE

Come già negli scorsi anni, anche per Straborgo 2025 torna il servizio Taxi Social, progetto promosso dal Tavolo Disabilità Non Autosufficienza e Ridotta Autonomia voluto dalla Consulta delle Associazioni del Comune di Livorno. Si tratta di un servizio di trasporto gratuito per persone con disabilità e ridotta mobilità volto a favorire una maggior partecipazione sociale. Saranno a disposizione per gli utenti un autista ed un assistente che sarà di aiuto solo e soltanto nelle manovre di salita e discesa dal mezzo. Il servizio sarà attivo dalle ore 18,00 (prima corsa) alle ore 24,00 (ultima corsa) nei giorni da venerdì 30 maggio a lunedì 2 giugno.

Per prenotazioni:

dalle ore 10 alle ore 12 WhatsApp o chiamata telefonica al numero 334 3617092

1) importante specificare le dimensioni e caratteristiche dell’ausilio usato poiché il mezzo è dotato di sollevatore di portata massima 350 kg con spazio cm 124 cm 80.

2) Il van risponde alle esigenze di trasporto di tutti gli ausili “standard”, come carrozzine manuali, a spinta ed elettroniche

3) NON saranno fatti salire scooter elettrici da esterno

Verranno accettate le prenotazioni in ordine di chiamata fino al raggiungimento massimo dei posti a disposizione nelle corse programmate.

Potranno accedere al van la persona con disabilità ed un solo accompagnatore.

Novità di quest’anno, la squadra resterà in zona con cellulare in tasca in modo da assicurare il servizio anche per corse extra.

TOUR IN BATTELLO

In occasione di Straborgo è previsto il tour dei Fossi in battello. Gli orari delle partenze del “Marco Polo” sono i seguenti:

Venerdì 30 maggio ore 18.30

Sabato 31 maggio ore 18.30 – 19.30 e 20.20

Domenica 1° giugno (dopo la Coppa Risi’atori) ore 20.30

Imbarco: Scali Novi Lena – cantine sotto Piazza Mazzini

Prenotazioni: Acquisto Online sul sito: www.tourinbattello.livorno.it nella sezione dedicata all’evento.

NAVETTA

Sempre attivo il servizio di navetta da via dei Pensieri (Stadio) a Porta a Mare (Orlando) e viceversa. Le fermate previste sono le seguenti:

Andata: V. Dei Pensieri Stadio, V. De Pensieri Ippodromo, Italia 15, Italia 13 Ippodromo, Italia 9 Barriera Margherita, Italia 7 Accademia Navale, Italia 5, Italia 3 Terrazza Mascagni, Italia 1 Scoglio Della Regina, Orlando.

Ritorno: Orlando, Italia 1 Scoglio Della Regina, Italia 3 Terrazza Mascagni, Italia 5, Italia 7 Accademia Navale, Italia 9 Barriera Margherita, Italia 13 Ippodromo, Italia 15, V. De Pensieri Ippodromo, V. Dei Pensieri Stadio.

Per gli orari della navetta consultare il piano presente sul sito www.straborgo.it

RESIDENTI LETTERA K

Dal giorno 27 maggio al giorno 3 giugno 2025 i veicoli dei residenti e dimoranti muniti della specifica autorizzazione per la Zona a Sosta Controllata “K” sono autorizzati a sostare gratuitamente negli spazi di sosta di scali D’Azeglio ed in via della Bassata.

