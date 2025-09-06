Svaligiano la casa di mattina rinchiudendo il cane

“Siamo molto scossi per quanto accaduto, al tempo stesso siccome la cosa preoccupante è che è successo in pieno giorno vogliamo dire a tutti di guardarsi le spalle e non è solo un modo di dire. Purtroppo”. A parlare è una coppia, che ringraziamo per la disponibilità, vittima nei giorni scorsi di un furto in casa in zona Sorgenti. Hanno accettato di raccontare l’accaduto in forma anonima. I ladri, spiega la coppia, hanno agito approfittando del fatto che la casa fosse vuota. Un aspetto tutt’altro che casuale: “Sono entrati durante la nostra assenza. Molto probabilmente in settimana hanno studiato i nostri movimenti e mentre eravamo a passeggio, come tutte le mattine, con uno dei nostri cani sono entrati e hanno rubato tutto l’oro che avevamo”. La coppia ha anche un altro cane che era rimasto in casa e che i malviventi hanno trovato e rinchiuso in una camera verosimilmente per agire ancora più indisturbati. Fortunatamente è rimasto illeso.

