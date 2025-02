Al Goldoni concerto di San Valentino con due capolavori di romanticismo in musica

La Fondazione Goldoni: "Siamo tutti consapevoli di come la Musica abbia il potere di suscitare emozioni che diventano ancora più forti se accompagnate dal piacere della condivisione. Per questo saremo lieti di accogliere le coppie di qualsiasi età e genere con un unico biglietto speciale loro riservato e con un dolce omaggio". Appuntamento venerdì 14 febbraio, alle ore 21, con l’Orchestra del Goldoni e il suo direttore associato Gianluca Greco

Tutta la magia ed il fascino del romanticismo in musica al Teatro Goldoni per San Valentino, la giornata iconica che celebra il sentimento d’amore: venerdì 14 febbraio, alle ore 21, per la stagione sinfonica, l’Orchestra del Goldoni con il suo Direttore associato Gianluca Greco interpreterà due capolavori assoluti quale il Concerto n. 2 op.18 di Sergej Rachmaninov, uno dei concerti per pianoforte più famosi di tutti i tempie la Sinfonia n. 5 in mi minore, op. 64 di Petr Ilic Cajkovskij, opera intrisa da un profondo lirismo ed uno dei vertici del sinfonismo del grande compositore russo. “Siamo tutti consapevoli di come la Musica abbia il potere di suscitare emozioni che diventano ancora più forti se accompagnate dal piacere della condivisione – affermano dalla Fondazione Goldoni – per questo saremo lieti di accogliere le coppie di qualsiasi età e genere con un unico biglietto speciale loro riservato e con un dolce omaggio”.

Il Concerto n. 2di Rachmaninov è tra i più amati al mondo ed eseguiti dai pianisti e conquista fin dal primo ascolto per la sua forte impronta romantica, il virtuosismo della scrittura e la profondità melodica che pervade tutta la partitura;a Livornolo ascolteremo nell’interpretazione del M° Gianluca Greco, direttore associato dell’Orchestra Goldoni, concertista attivo da oltre 25 anni in Italia e all’estero come solista, camerista e come direttore musicale; vincitore di numerosi concorsi musicali nazionali ed internazionali il M° Greco ha numerose collaborazioni con importanti istituzioni concertistiche nazionali quali il Regio di Torino, Teatro alla Scala di Milano, Teatro La Fenice di Venezia.La parte solista vedrà al pianoforte Alessandro Taverna, Premio Presidente della Repubblica 2012per meriti artistici e per la sua carriera internazionale, che lo ha visto applaudito nelle più importanti sale e stagioni musicali (Scala di Milano, San Carlo di Napoli, Petruzzelli di Bari, Comunale di Bologna, Parco della Musica di Roma, Musikverein di Vienna, Royal Festival Hall e Wigmore Hall di Londra, Gasteig di Monaco, Konzerthaus di Berlino, Philharmonic Hall di Liverpool, ecc.) come solista con prestigiose orchestre.

Biglietti: Speciale “San Valentino” € 10 per ogni coppia di spettatori acquistabile solo presso il botteghino del Teatro aperto martedì e giovedì ore 10/13, mercoledì, venerdì e sabato ore 16.30/19.30 e due ore prima dell’inizio del concerto; biglietti singoli ed acquistabili anche online su goldoniteatro.it e ticketone.it:I Settore € 12 – Ridotto COOP/Fedeltà € 10 / II Settore € 10 – Ridotto COOP/Fedeltà € 8 / Loggione € 8.

Tutte le informazioni sul concerto su www.goldoniteatro.it

Condividi:

Riproduzione riservata ©