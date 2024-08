Al Mascagni Festival omaggio ad Henry Mancini

Secondo appuntamento con il Mascagni Festival sulla Terrazza intitolata all’omonimo musicista livornese: venerdì 23 agosto, alle 21.30, spazio alla grande musica internazionale con HenryMancini 100 omaggio al musicista americano nel centenario della nascita

Sul suggestivo palco in riva al mare saliranno, insieme al Quintetto d’archi del Teatro Goldoni diretto da Maurizio Colasanti, il soprano Luisa Bertoli, Paolo Di Sabatino al pianoforte, Luca Pirozzi al basso elettrico e Glauco Di Sabatino alla batteria.

Era il 16 aprile 1924 quando, a Cleveland, veniva alla luce Enrico Nicola Mancini. Figlio di immigrati italiani, Henry sarebbe diventato una delle “voci” più distintive e raffinate della musica da film. Cresciuto nella Pennsylvania dell’industria siderurgica, il piccolo Henry scoprì presto il potere delle note sotto la guida di un padre appassionato di flauto. La sua carriera, interrotta dalla guerra, riprese con vigore, portandolo a New York, alla prestigiosa Juilliard School, e poi nell’orchestra di Glenn Miller. Henry Mancini entrò nel mondo del cinema nel 1952, con la Universal Pictures. Il successo arrivò presto con “La storia di Glenn Miller” (1954), che gli valse la prima nomination all’Oscar. La collaborazione con il regista Blake Edwards fu decisiva: il loro primo progetto insieme, la serie “Peter Gunn” (1958), diede vita a un tema iconico ripreso anni dopo nei “The Blues Brothers”. “Colazione da Tiffany” (1961) segnò una pietra miliare con “Moon River“, che gli fruttò due Oscar. L’anno successivo vinse un altro Oscar con “The Days of Wine and Roses” (1962). Nel 1964 compose il celebre tema della “Pantera Rosa“, che divenne parte integrante di tutti i successivi episodi e cartoni animati. Continuò a collaborare con Edwards in film come “Peter Gunn: 24 ore per l’assassino” (1967). Nel 1969, il singolo “Love Theme from Romeo and Juliet” raggiunse la vetta della Billboard Hot 100, mentre “Whistling Away the Dark” (1971) vinse un Golden Globe. Compose per il film olimpico “Visions of Eight” (1972) e nel 1982 vinse il suo quarto Oscar per “Victor Victoria“. La colonna sonora della miniserie TV “Uccelli di rovo” e il tema di “Meggie’s Theme” rimasero indelebili, così come “La grande corsa” (The Great Race). Da lì in poi, Mancini divenne il mago delle colonne sonore, capace di trasportare il pubblico in mondi incantati con le sue melodie. “Moon River“, “The Pink Panther Theme“, “Peter Gunn Theme”: ogni nota un viaggio, ogni brano una storia. Collaborazioni iconiche con registi come Blake Edwards diedero vita a capolavori indimenticabili. E così, in una serata dove la musica si fa memoria, il maestro delle colonne sonore rivive con brani musicali iconici come “Anywhere the Heart Goes”, “Baby Elephant Walk”, “Moment to Moment”, “Charade” e l’intramontabile “Moon River”.

Biglietti promozionali: € 2 in vendita alla biglietteria della Terrazza Mascagni, dalle ore 19.30.

Info: tel. 0586 204219

