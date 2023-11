Aperte le iscrizioni per la nuova edizione di Perché il Goldoni è il Goldoni

Il vincitore 2023 Matteo Panariello foto Trifiletti-Bizzi; Dario Ballantini nei panni del mitico Ray Charles al Goldoni nel 2023; il vincitore del premio del pubblico nel 2023 Stefano Cresci foto Trifiletti-Bizzi

Iscrizioni entro il 12 novembre a [email protected]. I selezionati parteciperanno all'evento ad ingresso libero del 20 novembre in Goldonetta eseguendo il brano da loro prescelto con accompagnamento musicale. Gli interpreti già ammessi all'edizione 2024 del 16 febbraio sono Matteo Panariello, Stefano Cresci, Claudia Pavoletti, Francesca Cecchi, Emanuele Barresi

Lunedì 20 novembre alle ore 21 alla Goldonetta avranno luogo le selezioni per la serata finale di “Perché il Goldoni è il Goldoni” edizione 2024, in programma venerdì 16 febbraio alle 20 al Teatro Goldoni (non più il giorno successivo come inizialmente annunciato a causa della concomitanza con il concerto di Claudio Baglioni al PalaModì). Possono chiedere di essere ammessi (entro la data del 12 novembre), tutti gli interessati che ricoprano un ruolo riconoscibile all’interno di enti istituzionali e coloro che appartengono al mondo sportivo e teatrale della città; per iscrizioni scrivere ad [email protected] indicando le proprie generalità complete, recapiti e professione. Il brano, come di consueto, dovrà aver partecipato ad una delle edizioni sanremesi, comprese quelle riservate agli emergenti. La direzione del Teatro Goldoni ne valuterà l’ammissibilità e i selezionati parteciperanno alla “kermesse” del 20 novembre (pubblica con ingresso libero), eseguendo il brano da loro prescelto con accompagnamento di base musicale. La giuria delle selezioni sarà formata da tre esperti rappresentanti del mondo musicale. Saranno ammessi alla serata del 20 novembre i nuovi iscritti selezionati, i partecipanti ai precedenti festival, eccezion fatta per coloro che nella precedente edizione si sono classificati nei primi otto posti in graduatoria, che passano di diritto alla serata finale, assieme alle tre “wild cards”, concesse dai classificati che rinunciano alla partecipazione e che quest’anno sono state “donate” al Trio Niccolini-Pucci-Niccolai, a Marco Conte e a Simone Fulciniti rispettivamente da Mario Menicagli, Marco Voleri e Dario Ballantini. La giuria delle selezioni sarà formata da tre esperti rappresentanti del mondo musicale. Questi gli interpreti già ammessi alla fase finale: Matteo Panariello, Stefano Cresci, Claudia Pavoletti, Francesca Cecchi, Emanuele Barresi.

