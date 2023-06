Arie da musical, sabato 24 giugno in Venezia la terza serenata di Scenari di Quartiere

Protagoniste del concerto saranno il soprano italo-inglese Rebecca Pieri ed Anna Cognetta al pianoforte, per un appuntamento che vuole essere un omaggio, dopo la lirica e la canzone classica napoletana, ad un genere musicale estremamente popolare ed amato in tutto il mondo. Un’ora prima della “Serenata”, alle 18.30, sarà possibile partecipare gratuitamente alla visita del quartiere

Da West side story a Il fantasma dell’opera, da Il mago di Oz a My fair lady, fino all’indimenticabile tema da New York New York, così famoso da essere divenuto con la splendida voce di Liza Minelli simbolo musicale stesso di Manhattan e della città statunitense: sono questi alcuni dei celeberrimi Musical le cui principali arie animeranno l’ultima delle tre “Serenate” di “Scenari di quartiere” della Fondazione Teatro Goldoni in programma sabato 24 giugno, alle ore 19.30 in via dei Pescatori nel quartiere della Venezia a Livorno, con la direzione artistica di Fabrizio Brandi ed Emanuele Gamba.

Protagoniste del concerto saranno il soprano italo-inglese Rebecca Pieri ed Anna Cognetta al pianoforte, per un appuntamento che vuole essere un omaggio, dopo la lirica e la canzone classica napoletana, ad un genere musicale estremamente popolare ed amato in tutto il mondo.

Sempre originale la location dell’appuntamento, che grazie al Main sponsor Ford BluBay, avverrà nuovamente sulle 4 ruote del nuovo Ford Ranger Raptor, trasformato in un palco circondato dal pubblico; la partecipazione è ad ingresso libero. Il programma sarà aperto da “Wilkommen” da Carousel di Richard Rodgers ed Oscar Hammerstein, artisti a cui si devono una serie di musical oggi considerati storici: dopo il suo debutto a Broadway nel 1945, Carousel ebbe negli anni un incredibile successo di pubblico, tanto da essere considerato tra i migliori musical del XX secolo. Seguirà “I could have danced all night” da My fair lady di Frederick Loewe, che fu eseguito per la prima volta da Julie Andrews nella produzione originale di Broadway nel 1956, conobbe un fortunato adattamento cinematografico ed oggi fa parte del repertorio da concerto di importanti soprani lirici; inoltre, dallo stesso musical sarà eseguita la versione per piano dell’ouverture. Sarà quindi la volta di uno dei più celebri brani di musical in assoluto, il melodico e struggente “Memory” scritto da Andrew Lloyd Webber per il musical Cats. Dello stesso autore, sarà proposto all’ascolto nella versione per piano solo l’ Ouverture da The phantom of the opera, e sempre dalla stessa fortunata opera anche il brano “Think of me”; ancora per piano solo si ascolterà “Smile” dall’indimenticabile scena finale dal film Tempi moderni di Charlie Chaplin. Il ricco programma musicale prevede ancora la frizzante e deliziosa “I feel pretty” da West side story di Leonard Bernstein, il celeberrimo “Over the rainbow” da The wizard of Oz di Harold Arlen del 1936, considerata dai discografici statunitensi “miglior canzone del XX secolo”; successiva (di ben mezzo secolo dopo), la struggente ballata “I dreamed a dream” dal musical Les Misérables composta da Claude-Michel Schönberg nel 1985.

Rebecca Pieri si è diplomata giovanissima in Canto Lirico al Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze per poi proseguire gli studi di perfezionamento sotto la guida del soprano Mirella Freni. Ha sempre avuto una particolare predilezione per l’aspetto scenico-teatrale operistico, formandosi con registi di fama internazionale. Ha debuttato a soli 19 anni nel Don Giovanni di W. A. Mozart, poi è stata Marcellina ne Le Nozze di Figaro sempre di Mozart al Mozarteum di Salisburgo, Assunta in Napoli Milionaria di Nino Rota nei teatri di Lucca, Pisa e Livorno e Lora nell’opera contemporanea Sgombero di Marco Bargagna al Teatro Goldoni di Livorno. Svolge un’intensa attività concertistica ed è da sempre legata alla città di Livorno, dove ha partecipato alla Mascagni Academy 2022, per la quale si è esibita in numerosi concerti in Italia e all’estero. Un’ora prima della “Serenata”, alle 18.30 con ritrovo presso il luogo del concerto (in questo caso via dei Pescatori in Venezia), sarà possibile partecipare gratuitamente alla visita del quartiere che ospita l’evento: la guida turistica Fabrizio Ottone condurrà il pubblico presente alla scoperta di monumenti, luoghi e spazi di interesse storico ed artistico, narrandone brevemente genesi e sviluppo, con aneddoti e spunti divulgativi coinvolgenti.

Condividi: