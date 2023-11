Stagione Sinfonica. Nel weekend “La semplicità dell’umorismo”

Tra le emozioni, alcuni degli aspetti piacevoli della vita come la capacità di far sorridere e divertire: esempi mirabili ci sono stati lasciati da alcuni tra i più grandi compositori attraverso opere meravigliose nel genere buffo e fantastico con generi musicali brillanti ed irresistibili

La musica è emozione, condivisione, capacità di comunicare sentimenti e stati d’animo con l’immediatezza dell’arte attraverso un linguaggio universale e senza tempo. Tra le emozioni, alcuni degli aspetti piacevoli della vita come la capacità di far sorridere e divertire: esempi mirabili ci sono stati lasciati da alcuni tra i più grandi compositori attraverso opere meravigliose nel genere buffo e fantastico con generi musicali brillanti ed irresistibili. Ne avremo un godibilissimo esempio sabato 4 novembre, alle ore 21 e domenica 5 novembre, alle 18 al Teatro Goldoni con “La semplicità dell’umorismo”, nuovo appuntamento della Stagione sinfonica della Fondazione Goldoni realizzata con Opera Music Management e la collaborazione di Accordi Musicali International Classical Music Festival.

Protagonista sarà ancora una volta l’Orchestra del Teatro Goldoni che sarà diretta da due maestri dal profilo internazionale, applauditi alla guida di prestigiose orchestre in importanti teatri di tutta Europa: il tedesco Nabil Shenata (la prima sera) ed il russo Misha Katz nella pomeridiana di domenica.

Il programma di entrambe le serate ruoterà intorno a due grandi autori del repertorio classico quali Gioachino Rossini e Dmitrij Shostakovic, mentre le aperture saranno affidate a due Concerti per violoncello di Alexy Shor, compositore in house del Festival internazionale maltese Accordi musicali: il Concerto n. 1 “Musical Pilgrimage” (4 novembre) ed il Concerto n.3 in re minore (il 5 novembre); solisti, rispettivamente, saranno il violoncellista tedesco Julian Stekel che in questi giorni è impegnato al Concertgebouw di Amsterdam ed al Teatro di Monaco e l’armeno Alexander Chaushyan che si esibisce regolarmente in festival in tutto il mondo.

Gioachino Rossini è sicuramente tra gli autori che sono stati capaci di creare autentici capolavori in cui la musica assume i ritmi ed i colori dell’allegria: tra questi “Il barbiere di Siviglia” di cui sarà eseguita la celeberrima Sinfonia iniziale, inesauribile compendio di trovate, invenzioni e temi, magistralmente orchestrati. Ma il repertorio lirico non è l’unico a custodire gemme preziose nel genere buffo e talvolta l’umorismo scaturisce dove meno lo si aspetterebbe: è il caso della Sinfonia n.9 in mi bemolle maggiore op.70 del compositore russo Dmitrij Shostakovic che sarà eseguita nella seconda parte dei concerti.

Composta nel 1945 come parte di una trilogia che intendeva celebrare la vittoria contro la Germania nazista, la Sinfonia n.9 venne in realtà criticata ed osteggiata dal regime sovietico che vi ravvisò, non a torto, un lato umoristico più che eroico, arrivando addirittura a ritenerla un affronto. E in questo forse aveva visto giusto lo stesso compositore quando affermò che “i musicisti ameranno eseguire quest’opera così come i critici si divertiranno a distruggerla”. Eseguita in prima assoluta nel novembre del 1945 dall’Orchestra Sinfonica di Leningrado è ritenuta a livello mondiale una delle sue opere più riuscite. Composta da cinque movimenti, alterna due movimenti lenti ad altri tre – l’Allegro iniziale, lo Scherzo e l’Allegretto finale – dove è possibile ravvisare uno spirito invero moderno e portato all’umorismo e alla gioia di vivere.

Biglietti ancora disponibili presso il botteghino del Teatro Goldoni (tel. 0586 204290) martedì e giovedì ore 10/13; mercoledì, venerdì e sabato ore 16.30/19.30 ed online su goldoniteatro.it e ticketone.it; prezzi posto unico € 10 – € 5 ridotto under 20. Tutte le info su www.goldoniteatro.it.

Condividi: