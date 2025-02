Tiziana, una chef livornese a Sharm el-Sheikh

Tiziana Elli, 58 anni, che ringraziamo per la disponibilità

Prima al The Barge e poi nel ristorante di famiglia Il covo, Tiziana ha trascorso la stragrande parte della vita nelle cucine. Il 21 febbraio 2024 la decisione di partire, con un biglietto di solo andata, per Sharm dove oggi lavora come chef in un resort. "La mia casa ormai è qua anche se sono fiera di essere livornese. I colleghi sono di una educazione imbarazzante". Ha un sogno nel cassetto: aprire un ristorante che si chiamerà +39 Sharm chiama Italia

Ha letto l’articolo delle tre chef livornesi che parteciperanno a Casa Sanremo e così ha deciso di scrivere alla nostra redazione per raccontare la sua storia. “Noi donne ci facciamo strada” esordisce. Lei è Tiziana Elli, 58 anni, livornese e lo scorso febbraio si è trasferita a Sharm dove lavora come cuoca in un resort. “La brigata è composta da più di 30 chef egiziani – prosegue Tiziana – E’ stato un impatto forte all’inizio, mi hanno subito aiutata a fare parte della grande famiglia e oggi la mia casa ormai è qua. Sono di una educazione imbarazzante, adoro i miei colleghi”. E aggiunge: “Sono fiera di essere livornese e orgogliosa di fare parte dell’associazione italiani chef in Egitto”. Poi spiega com’è nata l’idea di trasferirsi: “Ho iniziato come cuoca al mitico the Barge, la stragrande parte della mia vita l’ho passata nelle cucine. I miei 4 figli meravigliosi sono cresciuti e hanno tutti la loro famiglia, gli ultimi 3 anni li ho passati a lavorare nel ristorante di famiglia Il covo “sotto” la Fortezza Nuova. Sentivo che dovevo cambiare vita, ho preso informazioni su vari paesi: Tenerife, Portogallo e Egitto. Presi la mia decisione di partire il 21 febbraio 2024 per Sharm: biglietto solo andata, inglese pessimo, arabo incomprensibile. Ho iniziato a chiedere informazioni ovunque e mi sono imbattuta nell’associazione italiani in Egitto che dopo un colloquio con la mia responsabile Silvia mi ha scelta subito. Ora parlo inglese, arabo e un po’ di russo. La mia famiglia? Ci vediamo ugualmente perché loro verranno da me in questo paradiso. Dimenticavo! Il progetto sarà che un giorno avrò un ristorante che si chiamerà +39 Sharm chiama Italia”.

