Ultimi posti per Hydrotech, il corso ad alta prospettiva di lavoro in ambito portuale

Il dirigente della AdSP, Capuano: "Stiamo parlando di un corso che nasce dalle esigenze delle imprese portuali, iscriversi a Hydrotech significa acquisire quelle professionalità che una azienda sta cercando e di conseguenza ottenere una occupazione lavorativa praticamente certa. Quasi la metà delle ore sono di stage". Iscrizione a numero chiuso (25 posti disponibili). Per informazioni: mail [email protected], tel.: 0586-855248

Tra i corsi proposti dalla Fondazione ITS ATE per il biennio 2023-2025 c’è anche quello di Tecnico superiore per la digitalizzazione delle infrastrutture marittimo-portuali, Hydrotech , che vede come partner l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno settentrionale. “Siamo molti contenti di collaborare con la Fondazione – spiega il dirigente della direzione trasparenza, anticorruzione, formazione e promozione dell’AdSP Claudio Capuano – E’ un corso che nasce dalle esigenze delle imprese portuali e quindi va da sé che iscriversi a Hydrotech significa acquisire quelle professionalità che una azienda sta cercando e di conseguenza ottenere una occupazione lavorativa praticamente certa”. Il corso è biennale ed è rivolto a diplomati e laureati che non abbiano compiuto 35 anni. Nello specifico, il corso Hydrotech forma figure altamente qualificate per la qualità delle infrastrutture marittimo-portuali e per la progettazione ed il monitoraggio dei rischi ambientali attraverso 2000 ore di formazione di cui 864 di stage. “Se pensiamo inoltre ai lavori per la realizzazione della Darsena Europa – prosegue Capuano – è facile capire l’importanza di frequentare questo corso per coloro che sono alla ricerca di un impiego. Altro aspetto molto importante il fatto che il discente frequenterà quasi 900 ore in azienda: non si tratta quindi solo di stare in aula, anzi. Parliamo di una vera e propria introduzione al mondo del lavoro vivendolo da vicino. E poi lo dicono anche i dati del Ministero dell’Istruzione: l’89,6 % di coloro che frequenta un corso ITS trova lavora subito o poco dopo”. Iscrizione a numero chiuso (25 posti disponibili). Per informazioni: mail [email protected], tel.: 0586-855248.

