Unicoop apre il canale Tik Tok

Unicoop Tirreno apre il suo canale ufficiale su Tik Tok grazie al supporto strategico e creativo dell’agenzia digital DPlace. I tiktokers Lorenzo Gagliano, il food advisor toscano e Angeline__m, che dispensa consigli su mete, prodotti e buone pratiche quotidiane, saranno per tutto il 2023 saranno i volti ufficiali del canale Tik Tok di Unicoop

Unicoop Tirreno sceglie Tik Tok e lo fa grazie al supporto strategico e creativo dell’agenzia digital DPlace, che da oltre 6 anni cura la gestione dei canali social media e di tutta la comunicazione digitale dell’azienda. L’apertura del canale TikTok è stato per Unicoop Tirreno un passo significativo per ampliare la presenza online e raggiungere un pubblico ancora più vasto. “L’apertura del canale Tik Tok rientra in un progetto più ampio che ha l’obiettivo di mantenere le attività di comunicazione della Cooperativa al passo coi tempi – dichiara Giuseppe Lallai, resp. Marketing Strategico di Unicoop Tirreno – Questa attività ci permette di instaurare e mantenere le relazioni con i soci, i clienti, i dipendenti e un pubblico in continua evoluzione digitale e sociale. Ringraziamo l’agenzia DPlace, con la quale collaboriamo da alcuni anni, che ci ha supportato nella progettazione del nostro profilo Tik Tok e continuerà a farlo nella gestione e nella creazione dei contenuti”. Innovare senza stravolgere, mantenendo una coerenza con tutti i canali social proprietari, garantendo un’esperienza di marca uniforme per i follower, è stato il punto di partenza della strategia messa in campo da DPlace. Oltre a creare contenuti originali e coinvolgenti, DPlace ha individuato due profili di tiktokers in linea con il target di riferimento, che per tutto il 2023 saranno i volti ufficiali del canale: Lorenzo Gagliano, il food advisor toscano e Angeline__m, che dispensa consigli su mete, prodotti e buone pratiche quotidiane. “La nostra preziosa collaborazione con Unicoop Tirreno prosegue con grande entusiasmo grazie al lavoro continuativo in team con la direzione marketing strategico e la direzione soci, che ci ha permesso di avviare e sviluppare un percorso strategico di comunicazione e posizionamento della cooperativa su tutti i principali touchpoint, dal sito corporate ai canali social e di entertainment. Il progetto in questi giorni si arricchisce con l’apertura del nuovo canale Tik Tok: un’occasione per presidiare ancora di più le piattaforme di comunicazione digitale e premiare lo spirito innovativo della cooperativa, sperimentando insieme nuovi linguaggi per essere sempre più vicini al pubblico” afferma Paolo Bellioni ceo di DPlace.

