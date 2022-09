(1) Allegati (1) LA LOCANDINA

BOZZA Unitre, 40 anni di attività. Dal 3 ottobre al via le iscrizioni dell’anno accademico 2022-2023

Per iscriversi prenotarsi telefonicamente dal giorno 26 settembre. Iscrizioni dal 3 ottobre nella sede della segreteria dell’Unitre in via Marradi, 149 al 1° piano scala C. Orario: dal lunedì al venerdì dalla 9,00 alle 12,00. INFO: 353-4351864, mail [email protected]

Nata per volere di un gruppo di iscritti al “Club Unesco”, l’Unitre iniziò la sua attività con solo 4 corsi che nel tempo sono notevolmente aumentati. Gli scopi principali sono la promozione della cultura e soprattutto l’aggregazione sociale. E’ per questo motivo che a fianco delle materie classiche si aggiungono alcuni laboratori che svolgono anche una azione ludica ed interazione tra partecipanti. Con un’unica quota associativa di 80,00 euro, si può partecipare ai corsi preferiti, laboratori e gruppi di studio. Tutte queste attività sono possibili perché tutti coloro che prestano la loro opera all’interno dell’Unitre lo fanno a titolo gratuito. Agli iscritti non è richiesto nessun titolo di studio, non c’è l’obbligo di presenza, né esami da sostenere a fine anno. Inoltre è previsto l’acquisto dei libri di testo solo per i corsi di lingue straniere. Quest’anno le iscrizioni per il nuovo Anno Accademico cominceranno il giorno 3 di Ottobre nella sede della segreteria dell’Unitre in via Marradi, 149 al 1° piano scala C che, per il mese di Ottobre, sarà aperta dal lunedì al venerdì dalla 9,00 alle ore 12,00. Per iscriversi occorre prenotarsi telefonicamente ai numeri: 0586- 899344 o al 353-4351864, cominciando dal giorno 26-09-2022. Mail: [email protected]. Potete consultare il sito web www.unitrelivorno.com per le lezioni online.

