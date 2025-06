Vernacolo e non solo. Via alla stagione estiva 2025 delle Compagnie Livornesi Riunite

Sarà una programmazione per tutti i gusti, quella organizzata dalle Compagnie Livornesi Riunite, sodalizio di tre compagnie livornesi: La Carovana diretta da Alessio Nencioni, La Compagnia del Sesto Piano diretta Marco Chiappini e La Compagnia Lirica Livornese diretta da Franco Bocci, che da oltre 20 anni organizzano spettacoli sul territorio livornese e toscano portando avanti la grande tradizione del teatro popolare.

Si spazierà dal Vernacolo con una novità di stagione Core Amaranto di Consalvo Noberini, andata in scena nel lontano 1992,torna quest’anno sui palcoscenici livornesi per festeggiare la promozione della squadra amaranto, tornano in scena La ‘Ontessa sur Pisello divertentissima commedia di Angelo Menapace e Ir Marchese der Grillo ormai un classico del vernacolo livornese scritto da Alessio Nencioni arrivato ad oltre 30 rappresentazioni. Avremo la commedia brillante con Un Casino di famiglia due padri per una figlia di Marco Chiappini, la musica di autore con Il Salotto Romantico che vedrà la partecipazione di interpreti lirici, l’Operetta con una selezione di Cin Ci Là per il centenario della prima rappresentazione, fino al Varietà comico con la disfida vernacolare tra Livorno, Pisa e Firenze e La Purga.

Sarà un estate a tutto divertimento con oltre 40 persone in scena tra attori, cantanti e musicisti che si alterneranno sul palcoscenici livornesi e della Toscana.

Per informazioni: 3397768203 oppure scrivere a [email protected]

Di seguito il Programma

28 giugno ore 21,15 Villa Trossi – Livorno

LA ‘ONTESSA SUR PISELLO Compagnia La Carovana

11 luglio ore 21,30 Social Beach – Calambrone

TRIO VERNACOLARE LIVORNESE

12 luglio ore 21,15 Sant’Ilario in Campo – Isola d’Elba

IR MARCHESE DER GRILLO Compagnia La Carovana

12 luglio Pieve di Santa Luce

MUSICA e COMICITA’ Compagnia Lirica Livornese

18 luglio Museo di Storia Naturale – Livorno

IL SALOTTO ROMANTICO Compagnia Lirica Livornese

19 luglio ore 21,15 Fortezza Vecchia – Livorno

CORE AMARANTO (novità estate 2025) Compagnia del Sesto Piano

23 Luglio ore 21,15 Garibaldissima – Livorno

LIVORNO-PISA-FIRENZE disfida in vernacolo

26 luglio ore 21,15 Fortezza Vecchia – Livorno

LA ‘ONTESSA SUR PISELLO Compagnia La Carovana

27 luglio ore 21,30 Bagno Nirvana – Calambrone

LA PURGA e altre pillole di Varietà Compagnia La Carovana

1 agosto Bagno Luana – Tirrenia

TRIO VERNACOLARE LIVORNESE

2 agosto ore 21,30 Montescudaio

IR MARCHESE DER GRILLO Compagnia La Carovana

5 agosto ore 21,15 San Vincenzino – Cecina

INVITO ALL’OPERETTA Compagnia Lirica Livornese

7 agosto Castagneto Carducci

LIVORNO – PISA disfida in vernacolo

16 agosto 21,15 Villa Trossi Livorno

CIN CIN …. CIN CI LA’ Compagnia Lirica Livornese

17 agosto Camping Bocca di Cecina

MUSICA e COMICITA’

22 agosto ore 19,00 Piazza Grande INAUGURAZIONE CACCIUCCO PRIDE 2025

TRE PASSI NEL VERNACOLO

23 agosto ore 21,15 Bagno Luana – Tirrenia

IR MARCHESE DER GRILLO Compagnia La Carovana

23 agosto ore 21,15 Villa Trossi – Livorno

UN CASINO DI FAMIGLIA 2 PADRI PER 1 FIGLIA

Compagnia del Sesto Piano – INFO: 3397768203

