Alex Mastromarino e Valerio Dentone il 1 maggio a Porta a Mare

Terzo appuntamento con l’intrattenimento targato Lem al villaggio della Settimana Velica Internazionale

Saranno Alex Mastromarino e Valerio Dentone ad animare con la loro musica la serata del primo maggio al villaggio della Settimana Velica Internazionale a Porta a Mare. Dopo il successo dello scorso anno e grazie alla collaborazione tra la Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea e il Gruppo IGD, proprietario della struttura, anche nel 2025 il Villaggio della Settimana Velica Internazionale ha trovato collocazione nella splendida cornice delle aree interne ed esterne delle Ex Officine Storiche.

Alex Mastromarino ha recitato per la Compagnia della Rancia nelle produzioni italiane dei musical The Producers con Enzo Iacchetti, Grease per la regia di Federico Bellone dal 2006 al 2008 e nel 2010 è Abu nel musical di Stefano D’Orazio e dei Pooh Aladin con Manuel Frattini. Nel 2016 e 2017 ha interpretato Frankie Valli nel musical Jersey Boys, nel tour italiano e per un mese a Parigi; per la sua interpretazione vince l’Italian Musical Award come miglior attore protagonista nel 2016 e il Premio Persefone come “migliore attore musical” nel 2017. Il tour viene replicato nel 2018 con 11 spettacoli in diverse regioni italiane e in Svizzera. Nel 2017 ha vinto il Festival Internacional da Canção Da Serra Da Estrela, tenutosi nella cittadina di Seia in Portogallo, con la canzone da lui scritta e interpretata Nothing can stop the run. Ha vantato collaborazioni con Mel Brooks, Gigi Proietti, Pooh, Amii Stewart, Enzo Iacchetti. Dal 2012 è vocal coach presso la Wos Academy 2.0 a Livorno seguendo, gli altri, Paolo Vallesi, Leonardo Fiaschi, Lorenzo Baglioni, Edoardo Brogi. Valerio Dentone, classe 1980, ha iniziato a suonare basso e chitarra all’età di 16 anni. Ho studiato basso elettrico con Stefano Allegra e musica elettronica e sound design presso Fonderie Sonore di Roma. Per tre stagioni è stato il bassista del gruppo Gospel “Jubilation Gospel Choir” e per altre due ha fatto parte della band multietnica Four For Africa. Dal 2008 è il bassista dei “Gary Baldi Bros”. Ha collaborato con l’associazione Nido del Cuculo suonando negli spettacoli di Paolo Ruffini e Claudia Campolongo, ha suonato con Enrico Nigiotti nel Tour 2010 di Amici di Maria De Filippi, registrato due dischi di inediti per le etichette “Baracca e Burattini” e “Seahorse Recordings” e partecipato al progetto Acquaforte del cantautore Marco Del Giudice. Ha registrato nel disco di esordio “Happy 39” del pluripremiato Alex Mastromarino e nel 2018 ha suonato il basso nello spettacolo “SGT. Peppers Lonely Hearts Club Band” prodotto da Todo Modo Music All. Negli ultimi 10 anni si è dedicato anche all’attività di produttore musicale. Ha inoltre suonato e collaborato con Joyce Yuille, Alessio Colombini, Stefano Brondi, Marco Baracchino, Davide Gobello, Cosimo Zannelli, Gaetano Fasano, Karima Ammar, Luca Faggella, Llensy Zafra Martinez. All’interno dell’area delle Ex Officine storiche si alterneranno proposte dislocate in varie aree all’aperto e al chiuso. Sono previste dimostrazioni, attività promozionali affidate a Forze Armate – Marina Militare in testa – e Forze dell’Ordine, oltre a esposizione di imbarcazioni d’epoca e classiche della Marina, cerimonie di premiazione ed esposizioni di vele d’epoca.

La Fondazione Lem – Livorno Euro Mediterranea nasce per promuovere e qualificare turisticamente la destinazione Livorno attraverso azioni di governance e pianificazione dell’offerta territoriale. La Fondazione procede anche all’organizzazione a fini turistici di grandi eventi (ad esempio Effetto Venezia) per conto del Comune di Livorno, che ne è socio fondatore e principale finanziatore. Per raggiungere i suoi obiettivi essa si è configurata come una fondazione in partecipazione senza scopo di lucro aperta all’inclusione di soci privati. Presidente della fondazione è il Sindaco.

