Luca Guidi oggi a Porta a Mare, ultimo appuntamento

Sarà la performance del chitarrista e cantautore livornese Luca Guidi a chiudere domenica 4 maggio, con orario 19.00 – 21.00, l’intrattenimento targato Fondazione LEM al Villaggio della Settimana Velica internazionale 2025. Guidi fa parte del Sinfonico Honolulu e ha fatto parte della Betta Blues Society. Ha inoltre collaborato con Mauro Ermanno Giovanardi, per il quale ha scritto “Nel centro di Milano” e “Più notte di così”, brani contenuti nel disco “Il mio stile”, Targa Tenco 2015 come “album dell’anno”.

Nel 2017 pubblica assieme a Luca Carotenuto l’album “L’epoca d’oro” e nel 2020 esce il suo primo album solista “Sudoku”. Nello stesso anno, con il brano “Tutto quello che hai”, vince il Premio Bindi e successivamente si aggiudica il Premio dei Premi, organizzato nell’ambito del MEI di Faenza. Nel 2025 pubblica il secondo album da solista dal titolo “Promesse da marinai” e, assieme a Giulia Pratelli, l’omaggio a Domenico Modugno dal titolo “Di blu”. Dopo il successo dello scorso anno, anche nel 2025 il Villaggio della Settimana Velica Internazionale ha trovato collocazione nella splendida cornice delle aree interne ed esterne di Porta a Mare. Grazie alla collaborazione tra la Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea e il Gruppo IGD, proprietario della struttura, la fantastica location già sperimentata nel 2024 si presenta nuovamente come un’area aggregativa, culturale e di intrattenimento rivolta a equipaggi, cittadini e turisti con un importante sbocco al mare attraverso l’affaccio sulla Darsena Nuova.

