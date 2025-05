Valentina Bagni il 2 maggio a Porta a Mare

Valentina Bagni è una cantante e musicista dalla voce versatile, capace di creare un suono evocativo e di interpretare stili musicali diversi che vanno dal jazz, al pop internazionale al miglior cantautorato italiano

Dopo il successo dello scorso anno, anche nel 2025 il Villaggio della Settimana Velica Internazionale ha trovato collocazione nella splendida cornice delle aree interne ed esterne delle Ex Officine Storiche di Porta a Mare. Grazie alla collaborazione tra la Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea e il Gruppo IGD, proprietario della struttura, la fantastica location già sperimentata nel 2024 si presenta nuovamente come un’area aggregativa, culturale e di intrattenimento rivolta a equipaggi, cittadini e turisti con un importante sbocco al mare attraverso l’affaccio sulla Darsena Nuova. Venerdì 2 maggio, sarà Valentina Bagni a guidare l’intrattenimento a Porta a Mare. Valentina Bagni è una cantante e musicista dalla voce versatile, capace di creare un suono evocativo e di interpretare stili musicali diversi che vanno dal jazz, al pop internazionale al miglior cantautorato italiano. Delicata e intensa, la sua voce suggerisce amore e sensibilità, gioco e passione per la musica.

La Fondazione Lem – Livorno Euro Mediterranea nasce per promuovere e qualificare turisticamente la destinazione Livorno attraverso azioni di governance e pianificazione dell’offerta territoriale. La Fondazione procede anche all’organizzazione a fini turistici di grandi eventi (ad esempio Effetto Venezia) per conto del Comune di Livorno, che ne è socio fondatore e principale finanziatore. Per raggiungere i suoi obiettivi essa si è configurata come una fondazione in partecipazione senza scopo di lucro aperta all’inclusione di soci privati. Presidente della fondazione è il Sindaco.

Condividi:

Riproduzione riservata ©