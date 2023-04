(1) Allegati (1) LA LOCANDINA

Antani, chi è l’autore dell’immagine-simbolo del Festival sull’umorismo

Artista e illustratore, Pierluigi Longo collabora con le più affermate case editrici e con importanti testate nazionali e internazionali e il suo stile eccentrico e originale calza a pennello con la vocazione brillante e spassosa della kermesse umoristica. Così è nato Antani

È Pierluigi Longo l’autore dell’immagine-simbolo della nuova edizione del Festival sull’umorismo Antani. Comicità e satira come se fosse. Artista e illustratore, collabora con le più affermate case editrici e con importanti testate nazionali e internazionali. Il suo stile eccentrico e originale calza a pennello – ed è proprio il caso di dirlo – con la vocazione brillante e spassosa della kermesse umoristica. Il punto di partenza è stata la scivolosità della buccia di banana, sulla quale è stata fondata la gag per eccellenza. La storia la conosciamo tutti: c’è un tipo disinvolto e un po’ distratto che passeggia allegramente finché un piede becca in pieno la buccia di una banana, che magari è stata appena gettata via da un passante poco distante. L’epilogo è sempre un sonoro, esilarante tonfo. E se i ruoli venissero ribaltati? E se fosse proprio quell’omino sfortunato a far fare un esilarante tonfo alla banana? Sarebbe una stramberia, un nonsenso. No, sarebbe Antani! Così il paradosso del proverbiale scivolone, la scacchiera-vista-mare più famosa di Livorno e un mattacchione dallo sgambetto facile sono stati gli ingredienti fondamentali del nuovo, iconico lavoro di Longo.

