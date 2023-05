Gianmarco Tognazzi ospite d’onore del Festival Antani

Tanti gli ospiti della tre giorni livornese con i migliori comici, stand up comedian, autori e fumettisti da tutta Italia dal 12 al 14 maggio al Goldoni. Gianmarco Tognazzi sarà l’ospite d’onore del Gran Galà “Premio Antani” con il concerto di Bengi e i Ridillo che chiuderà l’edizione 2023 del Festival

Sarà Gianmarco Tognazzi l’ospite d’onore del Gran Galà “Premio Antani” con il concerto di Bengi e i Ridillo. Un evento d’eccezione che chiuderà l’edizione 2023 di “Antani. Comicità e satira come se fosse”, il primo ed unico festival sull’umorismo in Italia, con la direzione artistica di Luca Bottura, a cura di Fondazione Livorno, che si terrà a Livorno dal 12 al 14 maggio (Teatro Goldoni, via Enrico Mayer 57 – biglietti e prenotazioni su festivalantani.it). Tanti gli ospiti della tre giorni livornese con i migliori comici, stand up comedian, autori e fumettisti da tutta Italia, con un programma irriverente all’insegna della comicità e della satira sull’attualità. Tra gli eventi più attesi, anche la sfida tra i blog satirici da milioni di followers Lercio e Spinoza, la performance di Andrea Pennacchi da Propaganda Live, il live show di Makkox e Valerio Aprea, il campionato indoor di rassegna stampa con Gad Lerner, Alessandro Sallusti, Stefano Zurlo, Giulia Merlo, Marianna Aprile.

Sui palchi del Teatro Goldoni e della Goldonetta spazio anche alla lezione per diventare tiranni di Antonio Losito, al “panel più costoso del mondo” con Stefano Andreoli e Tonus, alla maratona di stand up comedy, giudici d’eccezione Pietro Sparacino e Salvo di Paola. E ancora, gli excursus sulla comicità in tv con Walter Fontana, Andrea Zalone e Federica Cacciola; uno speciale angolo per la posta del cuore con Ester Viola e Alessio Viola; lo spettacolo di apertura “Antani live show” con la benedizione del Cardinale Matteo Maria Zuppi; l’esplorazione del mondo islamico con Pegah Moshir Pour e dell’ebraismo con Rev Scialom Bahbout; l’annuncio dei vincitori della prima edizione del “Premio Antani” nel corso del gran galà di chiusura. Nella Sala Galliano Masini del teatro, spazio poi al ciclo dedicato ai libri a cura di Paolo Maggioni con le interviste a Marco Ercole e Gianluca Cherubini e le presentazioni dei volumi Poverina (Blackie Edizioni, 2023) con Chiara Galeazzi e La bestia (People, 2022) con Massimiliano Loizzi.

“Antani. Comicità e satira come se fosse”, il primo e unico festival sull’umorismo in Italia, è un progetto di Fondazione Livorno. La manifestazione è realizzata in collaborazione con Comune di Livorno e Teatro Goldoni e si avvale del patrocinio di Regione Toscana, media partner Il Tirreno e Rai Radio 1. Il festival è una produzione di Elastica, sponsor Castagneto Banca 1910, sponsor tecnico Del Carlo Catering.

