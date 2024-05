Gran Galà Festival Antani, i vincitori dell’edizione 2024

Ben 14 i personaggi premiati nel corso dell'evento conclusivo della manifestazione. Da Gianmarco Tognazzi a Brenda Lodigiani, tantissimi gli ospiti del mondo dello spettacolo che hanno animato un Teatro Goldoni gremito

di Giulia Bellaveglia

Una super serata quella che nell’ambito del “Festival Antani – Comicità e satira come se fosse”, organizzato e promosso da Fondazione Livorno, ha infiammato un Teatro Goldoni pienissimo in occasione dell’evento di chiusura. Il “Gran Galà Premio Antani 2024″, condotto dai giornalisti Luca Bottura (direttore artistico) e Marianna Aprile accompagnati dalla Ridillo Band, ha visto la premiazione di ben 14 personalità appartenenti al mondo dello spettacolo, della politica e di molte altre categorie. Ad aprire le danze uno tra i personaggi più conosciuti nel panorama cinematografico italiano, vincitore del premio “Alla carriera basta che finisca” edizione 2023: Gianmarco Tognazzi, il quale si è autoproclamato padrino della kermesse ed ha avuto l’onore di assegnare al ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida il premio “Supercazzola” (altri candidati Elly Schlein e Giuseppe Conte). Tra i prestigiosi riconoscimenti anche il “Premio Staino”, in memoria di Sergio Staino, assegnato dai figli Ilaria e Michele al fumettista Maicol & Mirco (Michael Rocchetti). “Sono molto emozionato – dice -. Quando è scomparso Sergio per me è stato un colpo al cuore. Mi sono ispirato tantissimo a lui, non lo cito spesso, ma è forse la persona da cui ho preso di più. Un autore di cui non c’è stato un periodo migliore e uno peggiore, è nato che era già perfetto”.

Questi gli altri riconoscimenti consegnati: “Miglior standupper” Giorgia Fumo (altri candidati Michela Giraud e Luca Ravenna), “Miglior comico televisivo” Pino Insegno (altri candidati Amadeus e Diego Bianchi), “Miglior scrittrice/scrittore dell’anno” Brenda Lodigiani (altri candidati Paolo Di Paolo e Gianrico Carofiglio), “Standupper emergente” a parimerito tra Altea Bonatesta e Sofia Ianigro (altri candidati Marco Cavazza, Laura Pusceddu e Luca Tramatzu), “Riserva indiana” Sigfrido Ranucci (altri candidati Angelina Mango e Giorgia Meloni), “Miglior intollerante alla satira” ministro della cultura Gennaro Sangiuliano (altri candidati Mario Adinolfi e Francesco Arienzo), “Alla carriera basta che continui” Paola Cortellesi (altri candidati Antonio Albanese e la Gialappa’s Band), “Alla carriera basta che finisca” generale Roberto Vannacci (altri candidati Enrico Brignano e Matteo Salvini), “Rivelazione dell’anno” Carlo Amleto (altri candidati Max Angioni e Angelina Mango) e “Premio Speciale” per Freak Antoni e Alessandra Mostacci.

