Luciana Littizzetto ospite al Festival Antani

L’apertura venerdì 12 maggio alle 20.30 con la benedizione del Cardinale Zuppi e la sfida tra Lercio e Spinoza, i blog satirici da milioni di followers. Tra i nuovi ospiti annunciati, Luciana Littizzetto, Andrea Di Marco, Yoko Yamada, Federico Palmaroli, autore della pagina 'Le più belle frasi di Osho' e molti altri. Biglietti e prenotazioni su festivalantani.it

Una prima serata che si preannuncia imperdibile, a partire dall’ironica apertura con “Ascolta si fa Antani”. Il Cardinale Matteo Maria Zuppi benedice Luca Bottura e tutto il festival prima di “Sai chi vi saluta un casino?”, l’apertura istituzionale dei lavori con Fondazione Livorno. La serata inaugurale è uno “Spilercio” con Spinoza e Lercio, i due collettivi satirici del web italiano che si sfidano a duello: nessun vincitore, solo risate (Teatro Goldoni, ore 20.30).

"Antani. Comicità e satira come se fosse", il primo e unico festival sull'umorismo in Italia, è un progetto di Fondazione Livorno.

