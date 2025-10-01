A LibrArti la presentazione del volume Fattori. Catalogo ragionato delle opere

Appuntamento venerdì 3 ottobre alle ore 16.30 ai Granai di Villa Mimbelli. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Un’occasione imperdibile per studiosi, appassionati e pubblico per approfondire l’opera e l’eredità del maestro macchiaiolo

Un appuntamento di rilievo per gli amanti dell’arte e della cultura livornese. Venerdì 3 ottobre, alle ore 16.30, presso i Granai di Villa Mimbelli, sede del Museo civico Giovanni Fattori, si terrà la presentazione del volume “Fattori. Catalogo ragionato delle opere”, a cura di Giuliano Matteucci ed edito da Allemandi. L’iniziativa rientra nella rassegna LibrArti 2025, con una edizione speciale dedicata a Giovanni Fattori, figura centrale del panorama artistico europeo dell’Ottocento e simbolo dell’identità culturale livornese. Il volume, realizzato dopo quasi vent’anni di lavoro, rappresenta una pietra miliare negli studi su Fattori: oltre 1400 opere ad olio catalogate cronologicamente, corredate da schede scientifiche, tavole a colori, apparati critici e iconografici. Si compone di due volumi raccolti in un unico cofanetto: il primo contenente saggi e regesto biografico, il secondo interamente dedicato alle opere.

A illustrare il lavoro saranno Elisabetta Matteucci, responsabile del coordinamento scientifico dell’Istituto Matteucci e curatrice del volume, e Vincenzo Farinella, professore di Storia dell’arte moderna all’Università di Pisa e curatore della mostra “Giovanni Fattori: una rivoluzione in pittura”, attualmente in corso al Museo Fattori. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Info utili:

Data: Venerdì 3 ottobre 2025

Orario: 16.30 – 18.00

Luogo: Granai di Villa Mimbelli, via San Jacopo in Acquaviva 65, Livorno

Ingresso: gratuito

Contatti: 0586 824607 – [email protected]

