A Villa Fabbricotti apre la mostra Parole dipinte. Le lettere di Fattori tra arte e vita

Sabato 4 ottobre alle ore 18.00, nella sede storica di Villa Fabbricotti, sarà inaugurata la mostra Parole dipinte. Le lettere di Fattori tra arte e vita, promossa dal Comune di Livorno e realizzata dalla Cooperativa Itinera con il sostegno di Fondazione Livorno. L’esposizione, ospitata alla Biblioteca Labronica “F. D. Guerrazzi”, resterà aperta al pubblico fino al 31 gennaio 2026.

Dedicata a Giovanni Fattori (Livorno, 1825 – Firenze, 1908), tra i massimi protagonisti della pittura italiana dell’Ottocento e figura di riferimento del movimento macchiaiolo, la mostra intende offrire un ritratto intimo e inedito dell’artista, intrecciando la sua vicenda personale con il contesto storico e culturale del tempo. Formatosi a Firenze, dove frequentò l’Accademia di Belle Arti e il vivace ambiente del Caffè Michelangiolo, Fattori aderì al gruppo dei Macchiaioli, rivoluzionando la pittura con un linguaggio nuovo, basato sulla resa immediata della luce e sulla fedeltà al vero. Dalle scene di battaglia ai paesaggi toscani, dai soldati stanchi ai contadini al lavoro, i suoi dipinti restituiscono con straordinaria intensità la dignità e l’umanità della vita quotidiana. Il percorso espositivo propone una preziosa selezione di lettere autografe, documenti, pubblicazioni a stampa e riproduzioni di opere che ripercorrono le principali tappe della sua carriera. Articolata in quattro sezioni – Gli anni della formazione, La guerra e il vero, Macchia e verità, Dal vero al ricordo – la mostra conduce il visitatore fino alla suggestiva saletta degli affreschi, trasformata per l’occasione in una camera immersiva multimediale. Qui, tra parole, immagini e suoni, sarà possibile vivere un’esperienza emozionante a contatto diretto con la voce e l’eredità del Maestro, rafforzando il legame con la sua città natale. A rendere il percorso ancora più coinvolgente contribuiranno podcast e registrazioni audio delle lettere di Fattori. L’iniziativa, realizzata da Cooperativa Itinera Progetti e Ricerche nell’ambito del bando Interventi per l’Arte e la Cultura 2025 promosso da Fondazione Livorno, si inserisce nelle celebrazioni per il bicentenario della nascita dell’artista, ampliando e arricchendo il programma di eventi che la città dedica a Fattori nel segno della memoria, della conoscenza e della partecipazione.

Biblioteca Labronica F. D. Guerrazzi, Villa Fabbricotti, 57127 Livorno

4 ottobre 2025 – 31 gennaio 2026

Lun-ven 9.00-19.00 sab: 9.00-13.00 / Ingresso gratuito

0586824511 [email protected]

0586894563 www.itinera.info

