A Villa Fabbricotti apre la mostra Parole dipinte. Le lettere di Fattori tra arte e vita
Promossa dal Comune e realizzata dalla Cooperativa Itinera con il sostegno di Fondazione Livorno, l’esposizione resterà aperta al pubblico fino al 31 gennaio 2026. Sabato 4 ottobre l'inaugurazione
Sabato 4 ottobre alle ore 18.00, nella sede storica di Villa Fabbricotti, sarà inaugurata la mostra Parole dipinte. Le lettere di Fattori tra arte e vita, promossa dal Comune di Livorno e realizzata dalla Cooperativa Itinera con il sostegno di Fondazione Livorno. L’esposizione, ospitata alla Biblioteca Labronica “F. D. Guerrazzi”, resterà aperta al pubblico fino al 31 gennaio 2026.
Dedicata a Giovanni Fattori (Livorno, 1825 – Firenze, 1908), tra i massimi protagonisti della pittura italiana dell’Ottocento e figura di riferimento del movimento macchiaiolo, la mostra intende offrire un ritratto intimo e inedito dell’artista, intrecciando la sua vicenda personale con il contesto storico e culturale del tempo. Formatosi a Firenze, dove frequentò l’Accademia di Belle Arti e il vivace ambiente del Caffè Michelangiolo, Fattori aderì al gruppo dei Macchiaioli, rivoluzionando la pittura con un linguaggio nuovo, basato sulla resa immediata della luce e sulla fedeltà al vero. Dalle scene di battaglia ai paesaggi toscani, dai soldati stanchi ai contadini al lavoro, i suoi dipinti restituiscono con straordinaria intensità la dignità e l’umanità della vita quotidiana. Il percorso espositivo propone una preziosa selezione di lettere autografe, documenti, pubblicazioni a stampa e riproduzioni di opere che ripercorrono le principali tappe della sua carriera. Articolata in quattro sezioni – Gli anni della formazione, La guerra e il vero, Macchia e verità, Dal vero al ricordo – la mostra conduce il visitatore fino alla suggestiva saletta degli affreschi, trasformata per l’occasione in una camera immersiva multimediale. Qui, tra parole, immagini e suoni, sarà possibile vivere un’esperienza emozionante a contatto diretto con la voce e l’eredità del Maestro, rafforzando il legame con la sua città natale. A rendere il percorso ancora più coinvolgente contribuiranno podcast e registrazioni audio delle lettere di Fattori. L’iniziativa, realizzata da Cooperativa Itinera Progetti e Ricerche nell’ambito del bando Interventi per l’Arte e la Cultura 2025 promosso da Fondazione Livorno, si inserisce nelle celebrazioni per il bicentenario della nascita dell’artista, ampliando e arricchendo il programma di eventi che la città dedica a Fattori nel segno della memoria, della conoscenza e della partecipazione.
INFORMAZIONI
Biblioteca Labronica F. D. Guerrazzi, Villa Fabbricotti, 57127 Livorno
4 ottobre 2025 – 31 gennaio 2026
Lun-ven 9.00-19.00 sab: 9.00-13.00 / Ingresso gratuito
0586824511 [email protected]
0586894563 www.itinera.info
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 85mila utenti giornalieri: 75.000 su Fb, 12.400 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.