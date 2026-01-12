Con 42.123 visitatori Fattori supera Banksy
La coda all'ingresso della mostra il giorno della inaugurazione
"Un risultato straordinario" scrive il sindaco sui social. Con le sue 220 opere in esposizione è stata la seconda mostra più visitata dopo quella di Modigliani 2019
Si è conclusa con un risultato straordinario la mostra dedicata a Giovanni Fattori. Sono stati ben 42.123 i visitatori che, tra settembre e gennaio, hanno varcato le porte del museo a Villa Mimbelli per ammirare le 220 opere in esposizione. Dopo la mostra su Modigliani del 2019, quella su Fattori si piazza al secondo posto tra gli eventi culturali più visitati nella storia di Livorno, superando persino le esposizioni dedicate a Banksy e Leonardo. “Un successo che ha coinvolto anche il turismo – scrive entusiasta il sindaco Salvetti sui social – oltre la metà dei visitatori proveniva da fuori città, cogliendo l’occasione per scoprire Livorno in un periodo ricco di arte e cultura”.
