Da Bormio per visitare la mostra dedicata a Giovanni Fattori

Ringraziamo Ottolino e Grazia per la disponibilità

"Sono state due ore e mezza piacevoli, consigliamo a tutti di visitarla. Noi ce la siamo proprio goduta: bella, interessante e inserita all'interno di un contesto affascinante come il Museo Fattori"

Da Bormio, in Lombardia, per “Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura” in corso fino all’11 gennaio a Villa Mimbelli. Loro sono Ottolino e Grazia, marito e moglie, insegnanti in pensione: ex professore d’inglese lui, di tedesco con una grande passione per l’arte lei. Con la “scusa” della mostra hanno colto l’occasione per venire a Livorno ospiti di storici amici livornesi che non vedevano da circa 3 anni. “Abbiamo saputo della mostra leggendo Bell’Italia (rivista di turismo culturale, ndr). Una mostra bella e interessante inserita all’interno di un contesto affascinante come il Museo Fattori con i suoi vetri, lampadari e affreschi” spiega la signora Grazia che poi aggiunge di aver scoperto un lato fino ad oggi inedito del pittore livornese: “Sapevo del suo amore per le campagne, alcuni quadri sono proprio maestosi, ma non conoscevo il suo interesse per i soldati e la guerra. Se devo scegliere una sala espositiva direi forse l’ultima, quella finale, in cui si paragona Fattori agli artisti contemporanei dell’epoca: si nota la sua influenza su di loro”. “Abbiamo trascorso – concludono – due ore e mezza davvero piacevoli, consiglio a tutti di visitarla. Noi ce la siamo proprio goduta. Inoltre l’audio guida con qr code, sala per sala, è fatta molto bene”. Ricordiamo che oggi, domani e domenica sarà visitabile con apertura straordinaria fino alle 22.00.

