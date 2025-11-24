Dialoghi intorno a Fattori, conferenza ai Granai di Villa Mimbelli

Vincenzo Farinella dialogherà con il professor Flavio Fergonzi intorno alla pittura e alla grafica di Giovanni Fattori. Ingresso libero

Mercoledì 26 novembre alle ore 17 ai Granai di Villa Mimbelli per la rassegna “Mercoledì fattoriani” è in programma la conferenza “Dialoghi intorno a Fattori”. A margine alla mostra “Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura” allestita a Villa Mimbelli, Vincenzo Farinella dialogherà con Flavio Fergonzi, professore di Storia dell’Arte Contemporanea alla Scuola Normale di Pisa, intorno alla pittura e alla grafica di Giovanni Fattori. Tra i temi che verranno discussi ci sono la posizione di Fattori nell’arte italiana ed europea di fine Ottocento, il suo lascito agli artisti novecenteschi e le interpretazioni che l’arte fattoriana ha avuto dopo la morte dell’artista, in particolare tra le due guerre, riflettendo anche sul rapporto dell’artista labronico con gli Impressionisti e sulle future prospettive di ricerca che si aprono agli studi. Ingresso libero.

