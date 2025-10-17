Domenica a Villa Mimbelli Le acqueforti di Giovanni Fattori e Giocando con Fattori

Dalle 10.30 alle 12.30 workshop di disegno, rivolto agli adulti, “Le acqueforti di Giovanni Fattori” con l'insegnante Melania Vaiani (necessaria la prenotazione anticipata a [email protected]) e alle ore 16 visita guidata interattiva per bambini e percorso animato alla ricerca di dettagli e indizi per risolvere un misterioso enigma (prenotazione consigliata a [email protected]). Non mancheranno, inoltre, anche per questo fine settimana, le visite guidate a partenza garantita nei musei civici

Domenica 19 ottobre, dalle 10.30 alle 12.30, al Museo Fattori è in programma un workshop di disegno, rivolto agli adulti, dal titolo “Le acqueforti di Giovanni Fattori”. Al museo Fattori si conserva un gruppo significativo di incisioni del Maestro, raramente esposto al pubblico. Si tratta di una produzione molto importante nel percorso dell’artista, ineludibile sia per apprezzare la sua tecnica sia per comprendere come questa sia piegata a precise esigenze espressive. L’iniziativa costituirà un’occasione preziosa per comprendere l’arte di Fattori e per diffondere l’apprezzamento della tecnica calcografica che il Maestro, come moltissimi altri artisti, amò sommamente. Il workshop, condotto da Melania Vaiani insegnante di incisione calcografica della Fondazione Trossi-Uberti, è inserito in “W Fattori”, vasto programma di iniziative collaterali (conferenze, spettacoli, visite guidate) che accompagnerà gli appassionati del Maestro macchiaiolo fino alla fine della mostra di Villa Mimbelli, prevista per l’11 gennaio 2026. L’evento è gratuito, salvo l’acquisto del biglietto di ingresso alla mostra. Necessaria la prenotazione anticipata a [email protected]. Sempre domenica, alle ore 16, al Museo Fattori si svolgerà “Giocando con Fattori”, visita guidata interattiva per bambini e percorso animato alla ricerca di dettagli e indizi per risolvere un misterioso enigma. Costo: 5 € a persona (oltre al biglietto d’ingresso in mostra). Prenotazione anticipata consigliata.

Non mancheranno, inoltre, anche per questo fine settimana, le visite guidate a partenza garantita nei musei civici.

Di seguito l’agenda delle visite nei musei civici.

SABATO 18 OTTOBRE

ore 17.00, Museo della Città – visita guidata alla Sezione di Storia ed Arte Antica, Medievale e Moderna (costo 3 € oltre al biglietto d’ingresso al Museo)

Ore 11.00 e 17.30, Museo Fattori – visita guidata alla mostra Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura (costo 3 € oltre al biglietto d’ingresso in mostra)

DOMENICA 19 OTTOBRE

ORE 17.00, Museo della Città – visita guidata alla Sezione di Storia ed Arte Antica, Medievale e Moderna (costo 3 € oltre al biglietto d’ingresso al Museo)

ORE 11.00 e 17.30, Museo Fattori – visita guidata alla mostra Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura (costo 3 € oltre al biglietto d’ingresso in mostra)

