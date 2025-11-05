Duo di chitarre del Conservatorio alla mostra dedicata a Giovanni Fattori

Niccolò Chiaramonti e Michelangelo Salvini si esibiranno domenica 9 novembre alle ore 17. L’esibizione è gratuita con il biglietto di ingresso alla mostra

Domenica 9 novembre alle ore 17, il Duo di chitarre del Conservatorio “Pietro Mascagni” di Livorno, composto da Niccolò Chiaramonti e Michelangelo Salvini, si esibirà negli spazi del Museo Fattori in occasione della mostra “Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura”, allestita a Villa Mimbelli per celebrare il bicentenario della nascita di Giovanni Fattori (1825–1908). L’iniziativa si inserisce nel programma di attività che il Conservatorio livornese dedica al dialogo tra le arti e alla valorizzazione delle istituzioni culturali della città. Il Duo di chitarre, reduce dall’esibizione presso l’Istituto Italiano di Cultura di Shanghai dello scorso 29 ottobre, offrirà al pubblico della mostra un percorso musicale capace di intrecciare suono e colore, corde e pennellate, in un’atmosfera di intensa suggestione ispirata ai capolavori del grande maestro macchiaiolo. Gli appuntamenti che vedranno protagonista il Conservatorio Mascagni durante la Mostra su Giovanni Fattori proseguiranno poi il 21 dicembre, con il Recital Pianistico di Sara Palminteri (musiche di Chopin, Debussy, Bach e Mozart) e l’11 gennaio, con il Trio Violino, Violoncello e Pianoforte (Alessio Mannelli, Giulia Casini, Luigi Traino) che eseguirà musiche di Brahms e Beethoven.

Programma 9 novembre

Preludio e Fuga in La minore, da Les Guitares bien tempérées, Op. 199 – Mario Castelnuovo-Tedesco (1895–1968)

Preludio e Fuga in Do♯ minore, da Les Guitares bien tempérées, Op. 199 – Mario Castelnuovo-Tedesco (1895–1968)

Le Città Invisibili – Giorgio Mirto (1972)

Un’Immagine, Op. 24 (pensando a Franz Schubert) – Alvaro Company (1931–2022)

Andante, ma moderato, dal Sestetto per archi n. 1, Op. 18 – Johannes Brahms (1833–1897), arr. John Williams (1941)

