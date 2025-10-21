Giunta riunita al Museo Fattori per un giorno

Seduta di giunta fuori dal palazzo per il sindaco e gli assessori, che nella giornata del 21 ottobre si sono riuniti al Museo Civico Fattori, nella cornice di Villa Mimbelli. Prima dell’inizio dei lavori, il sindaco e i membri della giunta si sono messi ordinatamente in fila alla cassa per acquistare il biglietto d’ingresso. La riunione si è svolta in modo informale ma operativo sui gradoni della villa, dove sono state approvate alcune delibere e affrontati i temi amministrativi della settimana.

A seguire, la giunta ha partecipato a una visita guidata della mostra “Giovanni Fattori. Rivoluzione in pittura”, accompagnata dal curatore Vincenzo Farinella, che ha illustrato il percorso espositivo e le opere del maestro livornese, cuore dell’Ottocento toscano e simbolo dell’identità artistica cittadina.

Un’iniziativa che unisce amministrazione e cultura, con l’obiettivo rafforzare il legame tra le istituzioni e i luoghi simbolo della città.

