Gli eventi dei Musei Civici nella settimana di Capodanno

Con l’arrivo del nuovo anno, i Musei Civici di Livorno si preparano ad accogliere i visitatori con un calendario ricco di appuntamenti pensati per tutte le età e con orari ampliati per favorire la partecipazione anche durante le festività. Mostre, visite guidate, incontri culturali e attività per famiglie offriranno l’occasione di vivere l’arte e la storia della città in un periodo speciale, in cui musei e luoghi della cultura diventano spazi di incontro, scoperta e condivisione. In occasione delle festività, il Museo della Città di Livorno osserva alcune variazioni nell’orario di apertura e conferma le visite guidate a partenza garantita ogni sabato e domenica alle ore 17.00. Domenica 4 gennaio, inoltre, per la prima domenica del mese, l’ingresso sarà gratuito tutto il giorno sia al Museo della Città di Livorno che al Museo Mediceo.

Aperture festive al Museo della Città:

• 31 dicembre: apertura dalle 10.00 alle 18.00

• 1 e 6 gennaio: apertura dalle 15.00 alle 19.00

Mostra sul Vernacoliere al Museo della Città

Fino al 18 gennaio sarà inoltre possibile acquistare gadget e pubblicazioni ormai rare da trovare e visitare la mostra dedicata al Vernacoliere, un percorso espositivo che celebra la satira, la grafica e la tradizione popolare del celebre mensile livornese.

Ricordiamo anche che, ogni sabato alle ore 16 fino al 17 gennaio incluso, presso lo spazio antistante il reference della Biblioteca dei Bottini dell’Olio, si terrà il Sabato del Vernacoliere, rassegna di incontri con gli autori storici moderati dagli studenti del Liceo Cecioni – Indirizzo Artistico. Sabato 3 gennaio gli ospiti saranno Fabio Nocchi, noto per lo stile diretto e irriverente delle sue grafiche – tra cui Devoti con brio – che contribuisce a mantenere viva la tradizione satirica locale, e Maria Turchetto, che per il Vernacoliere ha disegnato ferocissime vignette, soprattutto anticlericali, e ha firmato le rubriche satiriche La recensione del turco e Cose turche.

Aperture straordinarie e orari del Museo Fattori, con la mostra Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura

Per garantire una fruizione più ampia possibile, il Museo Fattori e il Museo Mediceo rimarranno sempre aperti anche nei giorni festivi con orario continuato 10.00 – 19.00, e offriranno inoltre un’apertura straordinaria lunedì 5 gennaio, con lo stesso orario, un’occasione imperdibile per visitare la mostra Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura che si avvicina agli ultimi giorni di apertura, col il finissage previsto per domenica 11 gennaio.

PROGRAMMA EVENTI MUSEI CIVICI dal 2 al 4 GENNAIO

VENERDÌ 2 GENNAIO

Ore 17.30 – Museo Fattori

Visita guidata a partenza garantita alla mostra Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura.

Costo: 3 € oltre al biglietto d’ingresso.

Info: [email protected]

SABATO 3 GENNAIO

Il fine settimana si apre con un appuntamento speciale dedicato alla satira e alla cultura popolare livornese.

Ore 16.00 – Museo della Città, Bottini dell’Olio + Salottino reference biblioteca

Sabato del Vernacoliere con Fabio Nocchi e Maria Turchetto

Ingresso gratuito

Info: [email protected]

Visite guidate a partenza garantita

Ore 17.00 – Museo della Città

Visita guidata alla Sezione di Storia e Arte Antica, Medievale e Moderna

Costo: 3 € oltre al biglietto d’ingresso.

Info: [email protected]

Ore 11.00 e 17.30 – Museo Fattori

Visita guidata alla mostra Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura

Costo: 3 € oltre al biglietto d’ingresso.

Info: [email protected]

DOMENICA 4 GENNAIO – PRIMA DOMENICA DEL MESE

Come ogni prima domenica del mese, l’ingresso sarà gratuito al Museo della Città e al Museo Mediceo per l’intera giornata.

Ore 16.00 – Museo Fattori

Giocando con Fattori – Un’attività pensata per famiglie, che unisce gioco, osservazione e creatività, permettendo a bambini e adulti di scoprire l’opera del grande maestro livornese in modo divertente e coinvolgente.

Costo: 5 € oltre al biglietto d’ingresso in mostra

Info: [email protected]

Visite guidate a partenza garantita

Ore 17.00 – Museo della Città

Visita guidata alla Sezione di Storia e Arte Antica, Medievale e Moderna

Costo: 3 € (ingresso al museo gratuito per la prima domenica del mese).

Info: [email protected]

Ore 11.00 e 17.30 – Museo Fattori

Visita guidata alla mostra Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura

Costo: 3 € oltre al biglietto d’ingresso in mostra.

Info: [email protected]

Per informazioni e prenotazioni:

Museo civico G. Fattori – [email protected]

Museo della Città di Livorno – [email protected]

