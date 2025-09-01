I luoghi di Fattori, itinerario urbano in 10 tappe

Foto tratte da https://www.museofattori.livorno.it/i-luoghi-di-fattori/

Nell’ambito degli eventi collaterali alla mostra Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura, una delle iniziative più importanti è quella denominata I Luoghi di Fattori. L’iniziativa, si legge nella sezione della mostra https://www.museofattori.livorno.it/i-luoghi-di-fattori/, propone un approfondimento dedicato agli spazi urbani livornesi che ebbero un rapporto profondo con la vita e l’opera del Maestro attraverso diversi “momenti”: un itinerario urbano di dieci tappe dove dei pannelli, dotati di QR-code, si trasformano in porte sulla memoria: basta un gesto per ascoltare le voci e i ricordi che riportano in vita l’universo di Fattori. L’itinerario si fa ancor più ricco con una mappatura che include ulteriori dieci luoghi consultabili su questa pagina. Inoltre, i Luoghi di Fattori è anche un approfondita pubblicazione arricchita da testimonianze, documenti d’archivio e fotografie. Una mostra fotografica al secondo piano dei Granai di Villa Mimbelli dedicata ai luoghi fattoriani. Il progetto è ideato dalla Cooperativa Agave, in collaborazione con Comune di Livorno, Fondazione Livorno, Gruppo Labronico, Finestre sull’Arte, l’Associazione Livorno Come Era, Comitato Livornese per la Promozione dei Valori Risorgimentali e a questa pagina trovate nel dettaglio chi ha contribuito alla realizzazione.

