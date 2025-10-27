I mercoledì fattoriani, ai Granai la conferenza Fattori a fumetti

Foto tratta da Museo Civico Giovanni Fattori - Comune di Livorno

Il relatore sarà Vincenzo Farinella, professore ordinario di Storia dell'arte moderna all'Università di Pisa, curatore della mostra “Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura” e organizzatore de “I mercoledì fattoriani”. L’appuntamento è a ingresso libero e gratuito

Mercoledì 29 ottobre alle ore 17 ai Granai di Villa Mimbelli (via San Jacopo in Acquaviva, 65) si svolgerà la conferenza “Fattori a fumetti: il Maupassant di Dino Battaglia”. Relatore sarà Vincenzo Farinella, professore ordinario di Storia dell’arte moderna all’Università di Pisa, curatore della mostra “Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura” in corso a Villa Mimbelli e organizzatore de “I mercoledì fattoriani”, ciclo di incontri per celebrare il bicentenario dalla nascita del Maestro macchiaiolo, cartellone nel quale è inserito l’appuntamento di mercoledì 29 ottobre. “La fortuna novecentesca di Giovanni Fattori – spiega il professor Farinella, introducendo il suo intervento – è un tema molto vasto, che si estende dalla pittura e dalle arti grafiche dei primi decenni del secolo almeno fino al cinema di alcuni celebri registi italiani e internazionali (da Blasetti a Visconti a Scorsese). Meno nota, invece, è la fortuna di Fattori nell’opera dei grandi protagonisti del fumetto: in questo caso ci si concentrerà su uno dei più grandi maestri in questo genere figurativo, Dino Battaglia, indagando in particolare una sua opera dedicata ai racconti di Maupassant dedicati alla guerra franco-prussiana del 1870-71, dove la conoscenza, lo studio e l’utilizzo dell’opera di Fattori da parte del disegnatore veneziano risulta particolarmente evidente”. L’appuntamento è a ingresso libero e gratuito.

Condividi:

Riproduzione riservata ©