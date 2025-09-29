Il prof. Patti apre il ciclo di incontri “I mercoledì fattoriani”

“Disegnare, cancellare, reimpiegare: Giovanni Fattori attraverso la riflettografia infrarossa”. È il tema della conferenza che Mattia Patti, professore Associato di Storia dell’arte contemporanea all’Università di Pisa, terrà mercoledì 1° ottobre alle 17 ai Granai di Villa Mimbelli, via San Jacopo in Acquaviva 67. L’appuntamento, con ingresso libero e gratuito, apre il ciclo “I mercoledì fattoriani” organizzati dal professor Vincenzo Farinella, curatore della mostra su Giovanni Fattori in corso a Villa Mimbelli.

Il tema della conferenza è estremamente interessante, come spiega il professor Patti:” Durante la fase preparatoria della mostra dedicata a Giovanni Fattori l’Università di Pisa e l’Istituto Nazionale di Ottica del CNR di Firenze hanno svolto una campagna di indagini riflettografiche sulle opere del maestro livornese conservate a Villa Mimbelli. In occasione di questa conferenza saranno presentati e discussi i più interessanti risultati di queste indagini non invasive, particolarmente utili per comprendere il processo creativo seguito da Fattori, i suoi ripensamenti, le sue scelte espressive.

La conferenza vedrà anche l’intervento di un gruppo di studenti di StArt, il corso magistrale in Storia dell’Arte del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere.

Di seguito i successivi appuntamenti del calendario dei “Mercoledì fattoriani”.

– Mercoledì 15 ottobre 2025, ore 17.00

Carmen Belmonte, Università di Padova

Giovanni Fattori e Diego Martelli: anticolonialismo e pacifismo nel tardo Ottocento

– Mercoledì 29 ottobre 2025, ore 17.00 (in occasione dell’apertura di Lucca Comics 2025)

Vincenzo Farinella, Università di Pisa

Fattori a fumetti: il Maupassant di Dino Battaglia

– Mercoledì 12 novembre 2025, ore 17.00

Andrea Baldinotti

Fattori cinematografici

– Mercoledì 26 novembre 2025, ore 17.00

Vincenzo Farinella e Flavio Fergonzi, Scuola Normale Superiore di Pisa

Dialoghi intorno a Fattori

