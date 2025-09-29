Il prof. Patti apre il ciclo di incontri “I mercoledì fattoriani”
"Disegnare, cancellare, reimpiegare: Giovanni Fattori attraverso la riflettografia infrarossa". È il tema della conferenza che Mattia Patti, professore Associato di Storia dell'arte contemporanea all'Università di Pisa, terrà mercoledì 1° ottobre alle 17 ai Granai di Villa Mimbelli
“Disegnare, cancellare, reimpiegare: Giovanni Fattori attraverso la riflettografia infrarossa”. È il tema della conferenza che Mattia Patti, professore Associato di Storia dell’arte contemporanea all’Università di Pisa, terrà mercoledì 1° ottobre alle 17 ai Granai di Villa Mimbelli, via San Jacopo in Acquaviva 67. L’appuntamento, con ingresso libero e gratuito, apre il ciclo “I mercoledì fattoriani” organizzati dal professor Vincenzo Farinella, curatore della mostra su Giovanni Fattori in corso a Villa Mimbelli.
Il tema della conferenza è estremamente interessante, come spiega il professor Patti:” Durante la fase preparatoria della mostra dedicata a Giovanni Fattori l’Università di Pisa e l’Istituto Nazionale di Ottica del CNR di Firenze hanno svolto una campagna di indagini riflettografiche sulle opere del maestro livornese conservate a Villa Mimbelli. In occasione di questa conferenza saranno presentati e discussi i più interessanti risultati di queste indagini non invasive, particolarmente utili per comprendere il processo creativo seguito da Fattori, i suoi ripensamenti, le sue scelte espressive.
La conferenza vedrà anche l’intervento di un gruppo di studenti di StArt, il corso magistrale in Storia dell’Arte del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere.
Di seguito i successivi appuntamenti del calendario dei “Mercoledì fattoriani”.
– Mercoledì 15 ottobre 2025, ore 17.00
Carmen Belmonte, Università di Padova
Giovanni Fattori e Diego Martelli: anticolonialismo e pacifismo nel tardo Ottocento
– Mercoledì 29 ottobre 2025, ore 17.00 (in occasione dell’apertura di Lucca Comics 2025)
Vincenzo Farinella, Università di Pisa
Fattori a fumetti: il Maupassant di Dino Battaglia
– Mercoledì 12 novembre 2025, ore 17.00
Andrea Baldinotti
Fattori cinematografici
– Mercoledì 26 novembre 2025, ore 17.00
Vincenzo Farinella e Flavio Fergonzi, Scuola Normale Superiore di Pisa
Dialoghi intorno a Fattori
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 85mila utenti giornalieri: 75.000 su Fb, 12.400 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.