In due giorni 600 visitatori alla mostra dedicata a Fattori

Salvetti: "Un fine estate di grande qualità per vivere la Livorno più bella"

L’annuncio arriva dal sindaco stamattina: 600 visitatori in 2 giorni (venerdì 5 e sabato 6 settembre) alla mostra “Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura” a Villa Mimbelli a cura di Vincenzo Farinella. Il dato è all’interno di una riflessione più ampia: “A distanza di poco più di 100 metri due luoghi con storie diverse che propongono un salto in avanti per Livorno che fa della cultura uno degli strumenti di rilancio – spiega Salvetti sui social – A Villa Mimbelli ristrutturata e abbellita l’attesa mostra dedicata a Fattori che in due giorni è stata visitata da oltre 600 persone, agli Hangar Creativi invece tutto esaurito per il Mascagni Festival e il sorprendente mix tra Cavalleria Rusticana e intelligenza artificiale. Un fine estate di grande qualità per vivere la Livorno più bella”. Ricordiamo gli orari della mostra: 10.00 – 19.00 da martedì a domenica, festivi sempre aperto e nel mese di settembre, dal venerdì alla domenica, apertura straordinaria fino alle 22.00.

