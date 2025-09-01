In Fortezza Nuova una mostra collettiva dedicata a Fattori

uno dei pittori più rappresentativi della città di Livorno. Ad arricchire il percorso espositivo sarà presente anche un grande cartellone ispirato al maestro, realizzato nel corso di un laboratorio creativo di due giornate promosso da Forno Project in collaborazione con gli attori della compagnia teatrale Mayor Von Frinzius. Un’esperienza che unisce arti visive e teatro, nel segno della partecipazione e della contaminazione dei linguaggi. La mostra sarà ospitata nella suggestiva Sala del Forno, all’interno della Fortezza Nuova, e resterà aperta al pubblico fino al 27 settembre 2025. L’opening è previsto per sabato 6 settembre alle ore 18.00, con un momento inaugurale di incontro tra artisti, istituzioni e cittadini. L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune.

