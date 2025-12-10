“Le acqueforti di Giovanni Fattori”, workshop al Museo Fattori
“Le acqueforti di Giovanni Fattori” è il titolo del workshop di disegno per adulti in programma domenica 14 dicembre dalle ore 10.30 alle ore 12.30 al Museo Fattori.
Organizzato dalla Fondazione Trossi-Uberti, in occasione della mostra “Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura” e tenuto da Melania Vaiani, insegnante di incisione calcografica della stessa Fondazione, il laboratorio rappresenta l’occasione per ammirare un nucleo di incisioni di Fattori conservato nei depositi del Museo e raramente esposto al pubblico. Si tratta di una produzione molto importante nel percorso dell’artista, ineludibile sia per apprezzare la sua tecnica sia per comprendere come questa sia piegata a precise esigenze espressive.
Evento gratuito con biglietto ridotto della mostra.
Prenotazione obbligatoria a [email protected].
