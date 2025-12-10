Melodie su tela, la musica di Calliope al Museo Fattori

Con Melodie su tela proseguono gli eventi musicali e teatrali che trasformano in un percorso all’insegna delle arti la visita guidata alla mostra Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura in corso a Villa Mimbelli. Domenica 14 dicembre alle ore 17.00 la delicata e potente voce di Calliope sarà protagonista del pomeriggio all’interno del museo, arricchendo con la propria presenza l’esperienza di visita in mostra.

Il costo di partecipazione all’evento è 3 euro a persona, oltre al biglietto d’ingresso in mostra. L’appuntamento si inserisce all’interno del calendario di iniziative collaterali alla mostra ed è a cura di coop Itinera in collaborazione con Agave e CoopCulture. Calliope è il progetto di Giulia Agostini, cantautrice toscana classe ’94. Dopo la laurea in filosofia, Giulia trascorre il 2022 tra il lavoro da bibliotecaria e le registrazioni del suo primo album. Sul finire dello stesso anno si esibisce sul palco del Rock Contest e inizia a portare in giro un live in trio, accompagnata da Andrea Scardigli al basso e Carlo Peveri alla batteria. Nel 2023 si aggiudica la targa “Beppe Quirici” per il miglior arrangiamento al Premio Bindi; nello stesso anno è finalista di Musica da Bere e della quattordicesima edizione di Music for Change. Nel 2024 vince Music Is The Best e prende le mosse la collaborazione con Panico Dischi, etichetta con la quale a maggio scorso è uscito il disco d’esordio “immagini sensibili”.

Info e prenotazioni

Museo civico “Giovanni Fattori”

Via San Jacopo in Acquaviva, 65, Livorno

0586 824607

[email protected]

www.museofattori.livorno.it

Accessibilità: [email protected]

Servizi educativi: [email protected]

Visite guidate: € 3 a persona oltre al biglietto d’ingresso; [email protected]

