Museo Fattori, apertura straordinaria fino alle ore 22 nel fine settimana
Per tutto il mese di settembre, dal venerdì alla domenica, il Museo che dal 6 settembre ospita la grande mostra “Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura” sarà aperto fino alle ore 22
Venerdì 12 settembre, ore 17:30, Museo Fattori
visita guidata a partenza garantita (costo 3€ oltre al biglietto d’ingresso alla mostra)
Sabato 13 e domenica 14 settembre, Musei civici
visite guidate a partenza garantita: (costo 3€ oltre al biglietto d’ingresso alla mostra su Fattori o al Museo della Città)
• ore 17.00, Museo della Città – visita guidata alla Sezione di Storia ed Arte Antica, Medievale e Moderna
• ore 11.00 e 17:30, Museo Fattori – visita guidata alla mostra Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura.
Domenica 14 settembre, Granai di Villa Mimbelli, ore 10:30 – 13.00 / 15:30 – 18:00
Dal quadro al racconto
attività a cura di Scuola Carver. Workshop di scrittura per adulti evento gratuito, prenotazione obbligatoria [email protected]
Info: scuolacarver.it
GIOVANNI FATTORI. UNA RIVOLUZIONE IN PITTURA
dal 6 settembre 2025 all’11 gennaio 2026
a cura di Vincenzo Farinella
La mostra è promossa e organizzata dal Comune di Livorno in collaborazione con l’Istituto “Matteucci” di Viareggio, con il patrocinio e il contributo della Regione Toscana e il contributo di Fondazione Piacenza.
Main sponsor Fondazione Livorno e Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno.
Sponsor Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci ScpA, sponsor tecnico Howden SpA.
ORARI
da martedì a domenica: 10.00 – 19.00, festivi sempre aperto
nel mese di settembre, da venerdì a domenica, apertura straordinaria
fino alle 22.00
BIGLIETTI
intero: € 15; ridotto: € 12
cumulativo Mostra e Casa Medici: € 18 (ridotto € 15)
cumulativo Mostra, Casa Medici e Museo della Città: € 20 (ridotto € 17)
gratuiti sotto i 18 anni, invalidi al 100% compreso accompagnatore, giornalisti
prevendita online: museofattori.livorno.it
INFO E PRENOTAZIONI
telefono 0586 824607
[email protected]
accessibilità: [email protected]
museofattori.livorno.it
DIDATTICA
[email protected]
VISITE GUIDATE
costo: € 3 a persona oltre il costo del biglietto
info e prenotazioni: [email protected]
sono previste anche visite guidate a partenza garantita venerdì, sabato e domenica alle ore 17:30; sabato e domenica anche alle ore 11.00.
