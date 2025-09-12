Museo Fattori, apertura straordinaria fino alle ore 22 nel fine settimana

Per tutto il mese di settembre, dal venerdì alla domenica, il Museo che dal 6 settembre ospita la grande mostra “Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura” sarà aperto fino alle ore 22

Per tutto il mese di settembre, dal venerdì alla domenica, il Museo Fattori, che dal 6 settembre scorso ospita la grande mostra “Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura” con la quale Livorno celebra il Maestro macchiaiolo nel bicentenario dalla sua nascita, sarà aperto fino alle ore 22. Proseguono, anche in questo fine settimana, le iniziative a corollario della mostra retrospettiva che omaggia il grande artista. Di seguito gli appuntamenti:

Venerdì 12 settembre, ore 17:30, Museo Fattori

visita guidata a partenza garantita (costo 3€ oltre al biglietto d’ingresso alla mostra)

Sabato 13 e domenica 14 settembre, Musei civici

visite guidate a partenza garantita: (costo 3€ oltre al biglietto d’ingresso alla mostra su Fattori o al Museo della Città)

• ore 17.00, Museo della Città – visita guidata alla Sezione di Storia ed Arte Antica, Medievale e Moderna

• ore 11.00 e 17:30, Museo Fattori – visita guidata alla mostra Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura.

Domenica 14 settembre, Granai di Villa Mimbelli, ore 10:30 – 13.00 / 15:30 – 18:00

Dal quadro al racconto

attività a cura di Scuola Carver. Workshop di scrittura per adulti evento gratuito, prenotazione obbligatoria [email protected]

Info: scuolacarver.it

GIOVANNI FATTORI. UNA RIVOLUZIONE IN PITTURA

dal 6 settembre 2025 all’11 gennaio 2026

a cura di Vincenzo Farinella

La mostra è promossa e organizzata dal Comune di Livorno in collaborazione con l’Istituto “Matteucci” di Viareggio, con il patrocinio e il contributo della Regione Toscana e il contributo di Fondazione Piacenza.

Main sponsor Fondazione Livorno e Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno.

Sponsor Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci ScpA, sponsor tecnico Howden SpA.

ORARI

da martedì a domenica: 10.00 – 19.00, festivi sempre aperto

nel mese di settembre, da venerdì a domenica, apertura straordinaria

fino alle 22.00

BIGLIETTI

intero: € 15; ridotto: € 12

cumulativo Mostra e Casa Medici: € 18 (ridotto € 15)

cumulativo Mostra, Casa Medici e Museo della Città: € 20 (ridotto € 17)

gratuiti sotto i 18 anni, invalidi al 100% compreso accompagnatore, giornalisti

prevendita online: museofattori.livorno.it

INFO E PRENOTAZIONI

telefono 0586 824607

[email protected]

accessibilità: [email protected]

museofattori.livorno.it

DIDATTICA

[email protected]

VISITE GUIDATE

costo: € 3 a persona oltre il costo del biglietto

info e prenotazioni: [email protected]

sono previste anche visite guidate a partenza garantita venerdì, sabato e domenica alle ore 17:30; sabato e domenica anche alle ore 11.00.

Condividi:

Riproduzione riservata ©