Musica, teatro e visite guidate animano il weekend della mostra dedicata a Giovanni Fattori
Doppio appuntamento domenica 9 novembre: alle 15.30 primo appuntamento con una speciale visita guidata in compagnia di Enrichetta Rodocanacchi e Francesco Mimbelli interpretati da Elisa Puccini e Diego Bellettini. Alle ore 17.00 si esibirà il duo di chitarre formato da Niccolò Chiaramonti e Michelangelo Salvini
Domenica 9 novembre doppio appuntamento con le arti al Museo Fattori: alle 15.30 primo appuntamento con Benvenuti in Villa, una speciale visita guidata in compagnia dei “padroni di casa”, Enrichetta Rodocanacchi e Francesco Mimbelli, interpretati per l’occasione da Elisa Puccini e Diego Bellettini. Dialoghi e intrighi, questioni mondane e familiari: uno sguardo fugace nella vita della Livorno ottocentesca per conoscere la storia di Villa Mimbelli e delle maestranze che hanno contribuito alla sua realizzazione. L’evento ha un costo di € 3,00 oltre al biglietto d’ingresso in mostra ed è organizzato da Coop. Itinera in collaborazione con Coop. Agave e Coop. Culture. È consigliata la prenotazione. Alle ore 17.00 si esibirà il duo di chitarre formato da Niccolò Chiaramonti e Michelangelo Salvini grazie a una collaborazione del Comune di Livorno con il Conservatorio Mascagni. La partecipazione all’evento è inclusa nel biglietto d’ingresso alla mostra.
VISITE GUIDATE A PARTENZA GARANTITA
Mostra Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura
Venerdì ore 17:30
Sabato e domenica ore 11:00 e 17:30
costo € 3,00 a persona, oltre al biglietto d’ingresso in mostra; consigliata la prenotazione
INFO E PRENOTAZIONI
Museo civico Giovanni Fattori – Villa Mimbelli
Via San Jacopo in Acquaviva, 65
0586 824607
[email protected] [email protected]
