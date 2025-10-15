Protti in visita alla mostra dedicata a Fattori

Salvetti: "Un'emozione forte, unica e difficile da raccontare per me"

Protti a Livorno. Dove? A Villa Mimbelli per visitare la mostra dedicata a Fattori. Ad accoglierlo Salvetti: “Un’emozione forte, unica e difficile da raccontare per me. Igor è voluto venire a scoprire questo evento e a viverlo insieme in un pomeriggio straordinariamente bello”.

