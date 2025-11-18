Torna la Passeggiata con il maestro alla mostra di Fattori

L'attore Riccardo De Francesca accompagnerà i visitatori immergendosi nei panni di Fattori attraverso la lettura di alcune lettere scritte dal pittore ad amici e conoscenti. È consigliata la prenotazione: appuntamento domenica 23 novembre alle ore 17:30

Domenica 23 novembre alle ore 17:30, dopo il successo del primo appuntamento all’insegna del teatro, l’attore Riccardo De Francesca accompagnerà i visitatori della mostra Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura immergendosi nei panni dell’artista. Durante la visita guidata l’attore ci porterà alla scoperta dell’uomo, oltre l’artista, con la lettura di alcune lettere che il pittore ha inviato ad amici e conoscenti. Un tuffo nella corrispondenza letteraria per tracciarne un ritratto immersi nella cornice di Villa Mimbelli. L’evento è organizzato da Coop. Itinera in collaborazione con Coop. Agave e Coop. Culture. È consigliata la prenotazione. Ricordiamo anche le visite guidate a partenza garantita alla mostra Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura in programma ogni settimana (al costo di 3 € oltre al biglietto per la mostra) a cura delle coop Itinera, Agave e CoopCulture:

– venerdì h 17.30 – sabato e domenica h 11.00 e 17.30 (domenica 23 novembre la visita delle 17.30 è sostituita da Passeggiata con il maestro)

INFO e PRENOTAZIONI

Museo civico G. Fattori – Villa Mimbelli Via San Jacopo in Acquaviva, 65

0586 824607 [email protected] [email protected]

