Walking Tour alla scoperta di Fattori tra arte, storia e tradizione

Il tour è in programma sabato 20 settembre con ritrovo alle ore 17:30 in piazza Cavallotti. A seguire, degustazione all’interno del Mercato Centrale. Prenotazioni entro venerdì 19 settembre al 3480404516, via mail a [email protected] oppure online attraverso il link che trovate nell'articolo

In occasione dei 200 anni dalla nascita del padre della pittura macchiaiola, Giovanni Fattori, sabato 20 settembre alle 17.30 verrà organizzata una visita per scoprire i luoghi che furono testimoni della vita dell’artista livornese: dall’infanzia, ai primi passi nella pittura, fino al periodo della maturità, quando – ormai affermato – tornava a Livorno durante le estati, mantenendo vivi affetti e amicizie. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Livorno, è organizzata da Confesercenti Livorno nell’ambito del progetto “Appunti di Viaggio. Racconti di Toscana tra cultura e cibo” finanziato dalla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno e da Regione Toscana sotto l’egida di Vetrina Toscana. Il percorso intreccia arte, storia e tradizione, restituendo diversi momenti della città: dagli ideali risorgimentali, alle nuove mode della balneazione, fino ad altri aspetti della vita cittadina dell’epoca. L’itinerario ci condurrà sulle orme di Fattori: dalla casa natale in via della Coroncina, a pochi passi dal Mercato Centrale, al Duomo, dove l’artista fu battezzato e dove si conservano opere dei suoi maestri. Un’occasione per scoprire una storia di assoluta dedizione all’arte, costellata di successi ma anche di momenti difficili. Alcuni dei luoghi visitati sono oggi segnalati da una nuova e moderna cartellonistica realizzata dalla cooperativa Agave. La visita prenderà avvio alle ore 17:30 da Piazza Cavallotti e si concluderà in Largo del Cisternino, dove si trova la statua bronzea di Giovanni Fattori realizzata da Valmore Gemignani. A seguire, i partecipanti saranno invitati a una piccola degustazione all’interno del Mercato Centrale a cura della bottega di Vetrina Toscana Bacci Formaggi.

Per prenotazioni e informazioni:0586897890 – 3480404516, Mail: [email protected].

Per prenotazioni online: https://www.agaveservizi.it/vetrina-toscana-i-luoghi-di-fattori-a-livorno.htm

