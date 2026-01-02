Ultimissimi giorni di apertura per la mostra su Giovanni Fattori

Ultimissimi giorni di apertura per la mostra Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura che ha riscosso grande apprezzamento da parte di critica e pubblico

Ultimissimi giorni di apertura per la mostra Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura che ha riscosso grande apprezzamento da parte di critica e pubblico. I Musei Civici di Livorno proseguono con l’offerta diversificata e ampliata per rispondere all’affluenza e alle esigenze dei differenti pubblici. Il Museo della Città di Livorno martedì 6 gennaio, giorno dell’Epifania, osserva l’apertura dalle ore 15.00 alle 19.00 e conferma le visite guidate a partenza garantita ogni sabato e domenica alle ore 17.00.

Mostra sul Vernacoliere al Museo della Città

Fino al 18 gennaio sarà possibile acquistare pubblicazioni ormai rare da trovare e visitare la mostra dedicata al Vernacoliere, un percorso espositivo che celebra la satira, la grafica e la tradizione popolare del celebre mensile livornese. Ricordiamo anche che, ogni sabato alle ore 16 fino al 17 gennaio incluso, presso lo spazio antistante il reference della Biblioteca dei Bottini dell’Olio, si terrà il Sabato del Vernacoliere, rassegna di incontri con gli autori storici moderati dagli studenti del Liceo Cecioni – Indirizzo Artistico.

Sabato 10 gennaio gli ospiti saranno Federico Maria Sardelli, direttore d’orchestra, artista e illustratore dalla “doppia anima”, noto anche per le esilaranti avventure di Paperi in fiamme, o per altre pubblicazioni di successo come le Proesie, ed Ettore Ferrini, irriverente autore di Pensieri in ironia, Famiglia Padana e Mistero.

Aperture straordinarie e orari del Museo Fattori, con la mostra Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura

Il Museo Fattori e il Museo Mediceo saranno aperti anche lunedì 5 e martedì 6 gennaio dalle 10.00 alle 19.00 con orario continuato.

PROGRAMMA EVENTI MUSEI CIVICI dal 7 all’11 GENNAIO

MERCOLEDÌ 7 GENNAIO

Ore 17.00 – Granai di Villa Mimbelli

Giovanni Fattori tra vita dei campi e battaglie conferenza di Giorgio Bacci, Università di Firenze.

Evento a ingresso gratuito.

VENERDÌ 9 GENNAIO

Ore 17:30 – Museo Fattori

Visita guidata a partenza garantita alla mostra Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura.

Costo: 3 € oltre al biglietto d’ingresso.

SABATO 10 GENNAIO

Ore 16.00 – Museo della Città, Bottini dell’Olio + Salottino reference biblioteca

Sabato del Vernacoliere con Federico Maria Sardelli ed Ettore Ferrini

Evento a ingresso gratuito.

Visite guidate a partenza garantita

Ore 17.00 – Museo della Città

Visita guidata alla Sezione di Storia e Arte Antica, Medievale e Moderna

Costo: 3 € oltre al biglietto d’ingresso.

Ore 11.00 e 17:30 – Museo Fattori

Visita guidata alla mostra Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura

Costo: 3 € oltre al biglietto d’ingresso.

DOMENICA 11 GENNAIO

Ore 18.00 – Granai di Villa Mimbelli

Trio violino, violoncello e pianoforte con Alessio Mannelli, Giulia Casini e Luigi Traino, a cura del Conservatorio di Musica Mascagni.

​​Evento a ingresso gratuito.​

Visite guidate a partenza garantita

Ore 17.00 – Museo della Città

Visita guidata alla Sezione di Storia e Arte Antica, Medievale e Moderna

Costo: 3 € oltre al biglietto d’ingresso​

Ore 11.00 e 17:30 – Museo Fattori

Visita guidata alla mostra Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura

Costo: 3 € oltre al biglietto d’ingresso in mostra.​

Per informazioni e prenotazioni:

Museo civico G. Fattori – [email protected]

Museo della Città di Livorno – [email protected]

