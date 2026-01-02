Ultimissimi giorni di apertura per la mostra su Giovanni Fattori
Ultimissimi giorni di apertura per la mostra Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura che ha riscosso grande apprezzamento da parte di critica e pubblico
Ultimissimi giorni di apertura per la mostra Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura che ha riscosso grande apprezzamento da parte di critica e pubblico. I Musei Civici di Livorno proseguono con l’offerta diversificata e ampliata per rispondere all’affluenza e alle esigenze dei differenti pubblici. Il Museo della Città di Livorno martedì 6 gennaio, giorno dell’Epifania, osserva l’apertura dalle ore 15.00 alle 19.00 e conferma le visite guidate a partenza garantita ogni sabato e domenica alle ore 17.00.
Mostra sul Vernacoliere al Museo della Città
Fino al 18 gennaio sarà possibile acquistare pubblicazioni ormai rare da trovare e visitare la mostra dedicata al Vernacoliere, un percorso espositivo che celebra la satira, la grafica e la tradizione popolare del celebre mensile livornese. Ricordiamo anche che, ogni sabato alle ore 16 fino al 17 gennaio incluso, presso lo spazio antistante il reference della Biblioteca dei Bottini dell’Olio, si terrà il Sabato del Vernacoliere, rassegna di incontri con gli autori storici moderati dagli studenti del Liceo Cecioni – Indirizzo Artistico.
Sabato 10 gennaio gli ospiti saranno Federico Maria Sardelli, direttore d’orchestra, artista e illustratore dalla “doppia anima”, noto anche per le esilaranti avventure di Paperi in fiamme, o per altre pubblicazioni di successo come le Proesie, ed Ettore Ferrini, irriverente autore di Pensieri in ironia, Famiglia Padana e Mistero.
Aperture straordinarie e orari del Museo Fattori, con la mostra Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura
Il Museo Fattori e il Museo Mediceo saranno aperti anche lunedì 5 e martedì 6 gennaio dalle 10.00 alle 19.00 con orario continuato.
PROGRAMMA EVENTI MUSEI CIVICI dal 7 all’11 GENNAIO
MERCOLEDÌ 7 GENNAIO
Ore 17.00 – Granai di Villa Mimbelli
Giovanni Fattori tra vita dei campi e battaglie conferenza di Giorgio Bacci, Università di Firenze.
Evento a ingresso gratuito.
Info: [email protected]
VENERDÌ 9 GENNAIO
Ore 17:30 – Museo Fattori
Visita guidata a partenza garantita alla mostra Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura.
Costo: 3 € oltre al biglietto d’ingresso.
Info: [email protected]
SABATO 10 GENNAIO
Ore 16.00 – Museo della Città, Bottini dell’Olio + Salottino reference biblioteca
Sabato del Vernacoliere con Federico Maria Sardelli ed Ettore Ferrini
Evento a ingresso gratuito.
Info: [email protected]
Visite guidate a partenza garantita
Ore 17.00 – Museo della Città
Visita guidata alla Sezione di Storia e Arte Antica, Medievale e Moderna
Costo: 3 € oltre al biglietto d’ingresso.
Info: [email protected]
Ore 11.00 e 17:30 – Museo Fattori
Visita guidata alla mostra Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura
Costo: 3 € oltre al biglietto d’ingresso.
Info: [email protected]
DOMENICA 11 GENNAIO
Ore 18.00 – Granai di Villa Mimbelli
Trio violino, violoncello e pianoforte con Alessio Mannelli, Giulia Casini e Luigi Traino, a cura del Conservatorio di Musica Mascagni.
Evento a ingresso gratuito.
Info: [email protected]
Visite guidate a partenza garantita
Ore 17.00 – Museo della Città
Visita guidata alla Sezione di Storia e Arte Antica, Medievale e Moderna
Costo: 3 € oltre al biglietto d’ingresso
Info: [email protected]
Ore 11.00 e 17:30 – Museo Fattori
Visita guidata alla mostra Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura
Costo: 3 € oltre al biglietto d’ingresso in mostra.
Info: [email protected]
Per informazioni e prenotazioni:
Museo civico G. Fattori – [email protected]
Museo della Città di Livorno – [email protected]
