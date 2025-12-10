Visita guidata con degustazione alla mostra su Fattori
Appuntamento domenica 14 dicembre ore 10.15 ai Granai di Villa Mimbelli, la visita terminerà con una gustosa degustazione dal sapore toscano. Prenotazione obbligatoria entro sabato 13 dicembre ore 18.00 tramite il link che trovate in fondo all'articolo
Visita guidata alla mostra temporanea “Giovanni Fattori – Una rivoluzione in pittura” allestita presso il Museo G. Fattori, in occasione del bicentenario della nascita del Padre della Macchia. La mostra è l’occasione per festeggiare il pittore livornese tramite un allestimento ricco e variegato che permette di mettere in luce la pittura fattorina ed il suo ruolo centrale nell’arte italiana e non solo. Nel percorso sono esposte oltre 200 opere tra dipinti, disegni e acqueforti che mettono in luce le tematiche care alla pittura fattoriana: la natura, la macchia, la vita sociale e la vita militare, colte nei suoi aspetti più umani.
La visita terminerà con una gustosa degustazione dal sapore toscano.
Evento in collaborazione con Bacci Formaggi.
Costi: Adulto € 15,00 Bambino 7-12 anni 10.00 € – fino a 6 anni gratuiti
Difficoltà: Nessuna difficoltà.
Durata: 2 ore circa (compresa la degustazione)
Incontro: domenica 14 dicembre ore 10.15 Granai di Villa Mimbelli, Via San Jacopo in Acquaviva 71
Prenotazioni: Coop. Agave Tel. 0586/897890 – Mobile 3480404516
Mail: [email protected]
Prenotazione obbligatoria entro sabato 13 dicembre ore 18.00
