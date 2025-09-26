Visite guidate nel fine settimana alla mostra di Fattori

Ogni venerdì alle ore 17.30 e sabato e domenica alle ore 11.00 e 17.30

Nel bicentenario dalla nascita di Giovanni Fattori (Livorno, 6 settembre 1825 – Firenze, 30 agosto 1908), Livorno rende omaggio a uno dei suoi artisti più straordinari, con una grande mostra, un progetto dedicato all’artista e alla città e un percorso a Livorno per scoprire i luoghi del pittore. Duecento opere per duecento anni dalla nascita di Fattori: dipinti, disegni e acqueforti, di cui molte poco o mai viste, invitano a scoprire la rivoluzione pittorica di Giovanni Fattori, l’artista della natura, della macchia, della vita sociale e militare colta nei suoi aspetti più umani.

ogni 𝘃𝗲𝗻𝗲𝗿𝗱𝗶̀ 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟳.𝟯𝟬 e 𝘀𝗮𝗯𝗮𝘁𝗼 𝗲 𝗱𝗼𝗺𝗲𝗻𝗶𝗰𝗮 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟭.𝟬𝟬 𝗲 𝟭𝟳.𝟯𝟬.

Costo: 3 euro a persona + costo ingresso biglietto

Per informazioni e prenotazioni:

mail: [email protected]

telefono : 0586 824607

Mostra a cura del prof. Vincenzo Farinella. Visite guidate a cura delle cooperative Itinera, Agave e coop. Culture.

