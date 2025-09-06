W Fattori, il programma degli eventi legati alla mostra
Conferenze, visite guidate a tema e concerti fino all'11 gennaio 2026. Per tutta la durata della mostra il sabato è prevista la visita guidata a partenza garantita. Orari: 11.00 e 17.30
Si è aperta al pubblico a villa Mimbelli la mostra “Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura” a cura di Vincenzo Farinella. L’evento sarà arricchito da un vasto programma di iniziative collaterali (conferenze, visite guidate a tema, concerti) che accompagneranno gli appassionati del maestro macchiaiolo fino alla chiusura dell’esposizione, prevista per l’11 gennaio 2026. Di seguito e in allegato il programma delle iniziative, titolo “W Fattori”. Per tutta la durata della mostra il sabato è prevista la visita guidata a partenza garantita. Orari: 11.00 e 17.30. Qui tutte le info: https://www.museofattori.livorno.it/.
