“70.000 grazie” per il parco inclusivo ad Antignano

“70.000 GRAZIE”. Il parco inclusivo ad Antignano è sempre piu realtà. Nei giorni scorsi Mario Bartoli ha firmato in Comune l’atto per la donazione del terzo gioco. “Con questa ulteriore donazione – spiega Mario – siamo a 70.000 € che attraverso il “Mare dei Ricordi” e altre iniziative abbiamo donato al Comune per realizzare nella nostra città un parco che per la storia che si cela dietro e il suo significato una volta realizzato sarà l’orgoglio dei livornesi”. Infatti a fare idealmente compagnia ai bambini e alle bambine durante i momenti di gioco ci sarà la statua di Kyra, il pastore tedesco di Mario scomparso il 25 agosto 2018 protagonista di tante iniziative benefiche per i bambini e non solo che oggi avrebbe compiuto 16 anni. “I lavori dovrebbero partire verso i primi di ottobre e dureranno circa 3/4 mesi. Io intanto ho posto il cartello in memoria di Kyra ed è mia intenzione inoltre realizzare sul muro adiacente un murale. Se riesco a trovare i fondi”. Da ricordare che sarà il secondo parco inclusivo della città dopo quello realizzato al Parterre grazie ai Camminatori Folli.

