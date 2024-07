A Bianca la borsa di studio del Rotary Club Livorno per uno stage alla Mosa Ballet School di Liegi

Assegnata durante una serata organizzata ai Bagni Pancaldi, la borsa coprirà per intero le spese di viaggio, vitto, alloggio e la settimana di studio alla prestigiosa scuola

Una borsa di studio per svolgere una settimana di formazione alla prestigiosa Mosa Ballet School di Liegi, in Belgio, una delle più importanti scuole di danza d’Europa. Ad aggiudicarsela è stata la promettente ballerina livornese Bianca Dassori della Eimos Centro Formazione Danza. La borsa, messa in palio dal Rotary Club Livorno, quest’anno presieduto da Fabrizio Vitale, coprirà per intero le spese di viaggio, vitto, alloggio e la settimana di studio. Il premio è stato assegnato, durante una rassegna svolta sulla terrazza dei Bagni Pancaldi, dalla coordinatrice del gruppo Consorti del Rotary Livorno, Carlotta Miniati.

Bianca Dassori, dopo aver superato le non facili selezioni, di recente è stata ammessa alle lezioni della Scala di Milano. A Liegi rimarrà dal 19 al 24 agosto. Sarà un’esperienza di grande livello umano e formativo per questa giovane e promettente ballerina.

Lo stage che ha visto il conferimento della borsa di studio alla Dassori, molto partecipato, è stato organizzato da Lea Project, entità sorta nel 2022 dalla collaborazione delle scuole Laboratorio Danza e Movimento, Eimos Centro Formazione Danza e Abc Danza, il cui scopo è proporre progetti corali di studio e spettacolo nell’ambito della danza a Livorno, oltre ad eventi con compagnie di fama nazionale. L’obiettivo è creare un appuntamento annuale attraverso il quale portare in città, in modo ricorrente, la danza di qualità.

